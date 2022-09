Filmas 'Zeme, kas dzied' vajadzībām Mežaparkā ierakstīta 'Rīga dimd' oriģinālversija

Mežaparka Lielajā estrādē 17. septembrī vienu no populārākajām kora dziesmām "Rīga dimd" tās oriģinālajā versijā izpildīja Dziesmusvētku "Kopā augšup" modulēšanas koncerta dalībnieki. Koru dziedājums tika ierakstīts, lai to iekļautu vēsturiskās spēlfilmas "Zeme, kas dzied" skaņu celiņā, bet pie diriģenta pults stājās Māris Sirmais.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Gatavojoties nākamā gada nozīmīgajam notikumam – Dziesmusvētku 150 gadu jubilejai – top vēsturiska spēlfilma "Zeme, kas dzied" par pirmo Dziedāšanas svētku norisi. Filmas pamatā ir stāsts par notikumiem un cilvēkiem, kuri radījuši tradīciju, kas turpina pastāvēt arī mūsdienās. Vēstījums papildināts gan ar speciāli filmai radītu mūziku, gan (pateicoties Dziesmusvētku kustības iesaistei) ar senās kora dziesmas izpildījumu oriģinālajā versijā.

"Dziedāšana ir nozīmīga tradīcija, kas bijusi mūsu kultūras DNS cauri laikiem un palīdzējusi stiprināt piederības un vienotības sajūtu. Fantastiski, ka koru dalībniekiem šodien ir iespēja sajust vēsturisko svētku elpu un ar savu dziedājumu tapt par daļu no stāsta par šīs mums tik nozīmīgās tradīcijas dzimšanu. Paldies koru dalībniekiem, kas saspringtajā gatavošanās laikā XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem atrada iespēju sagatavoties arī šim dziedājumam un tādējādi to iemūžināt un nodot nākamajām paaudzēm," norāda Latvijas Nacionālā kultūras centra vadītāja Signe Pujāte.

"Rīga dimd" ir viena no vēsturiskajām koru dziesmām, kas izdzīvojusi līdz mūsdienām. Taču laika gaitā tās skanējums ir nedaudz mainīts. Lai saglabātu vēsturisko autentiskumu, filmā Dziesmusvētku noslēguma koncerta ainās tiks izmantota "Rīga dimd" sākotnējā versija. Lai veiktu dziesmas ierakstu Mežaparka estrādē, bija nepieciešami labvēlīgi apstākļi – ieraksta laikā nedrīkstēja būt nedz lietus, nedz citu fonu trokšņu. Bet brīdī, kad pie diriģenta pults stājās Māris Sirmais, bija mitējies lietus un vēsturiskās kordziesmas ieraksts varēja notikt.

"Pilnvērtīgam "Rīga dimd" skanējumam augustā to ierakstījām valsts akadēmiskā kora "Latvija" izpildījumā, bet kā vīru koru dziedājumu – arī noslēguma koncerta filmēšanas ainās Valmieras estrādē. Šis savā ziņā ir bijis ļoti savdabīgs uzdevums, jo viena kordziesma tiek veidota no trīs dažādiem ierakstiem, un jādomā, ka ar kopmēģinājuma dalībnieku palīdzību filmā dzirdamā "Rīga dimd" izklausīsies tā, kā tā izskanēja tālajā 1873. gadā. Gribētu no sirds pateikties kopmēģinājuma dalībniekiem, kuri pēc dienas ilgā mēģinājuma, kas noritēja lietainā rudens dienā, palika ar mums un izpildīja šo dziesmu ar enerģisku atdevi, sniedzot mums visiem patiesu gandarījumu par padarīto darbu," par ieraksta tapšanu saka diriģents Māris Sirmais, kurš filmā atveido pirmo Dziesmusvētku virsdiriģentu Indriķi Zīli.

Dziedātāju rindās stājās arī pats filmas režisors Māris Martinsons, kurš pirms ieraksta veikšanas uzrunāja kori, uzsverot, ka viņi visi kopā veido paliekošu vērtību, rekonstruējot "Rīga dimd" sākotnējo skanējumu. "Filma par pirmajiem Dziesmusvētkiem nav iedomājama bez mūzikas un kvalitatīva koru dziedājuma. Tāpēc ir pašsaprotami, ka filmas muzikālā pavadījuma radīšanai piesaistījām gan jauno komponistu Jēkabu Jančevski, gan arī uzrunājām diriģentu Māri Sirmo un meklējām sadarbības iespējas ar koriem.

Kā izbijušam kordziedātājam un šīs filmas režisoram, man bija aizkustinoši atrasties kora tribīnē un kopā ar pārējiem izpildīt "Rīga dimd" Māra Sirmā vadībā. Viņa spējas diriģēt kori ir neizsakāmas – rodas sajūta, ka viņš dziesmu paņem savās rokās un koris kļūst par īsteni dzīvu instrumentu. Mums ir svarīgi topošās filmas skatītājam sniegt teju vai klātesamības sajūtu un iespēju izjust noslēguma koncerta spēcīgās pacilātības atmosfēru, skatoties filmu," tā pēc dziesmas ieraksta saka Māris Martinsons.

Filmas kontekstā "Rīga dimd" piedzīvos vēl vienas pārmaiņas: rudenī gaidāmajā filmas reklāmās klipā to varēs dzirdēt jaunā un modernā aranžējumā, akcentējot ilgdzīvojošās kora dziesmas aktualitāti. Kā jau ziņots, filmas "Zeme, kas dzied" scenārijs ir balstīts patiesos un līdz šim plašāk nezināmos faktos, kas vēsta par Pirmo Vispārīgo latviešu dziedāšanas svētku tapšanu un unikāliem cilvēkiem Latvijas kultūras vēsturē, kā arī par nozīmīgām vietām vēsturisko notikumu dzimšanā. Filmas pirmizrāde iecerēta 2023. gadā, ieskandinot unikālās Dziesmu svētku tradīcijas 150. gadskārtu.

Filmas tēlos iedzīvosies tādi populāri aktieri kā Vilis Daudziņš, Andris Bulis, Ainārs Ančevskis, Andris Keišs, Ģirts Ķesteris, Nauris Brikmanis, daudzsološā jaunā aktrise Marta Lovisa Jančevska, operdziedātāja Marina Rebeka, kā arī aktieri no Lietuvas, Igaunijas un Polijas. Filmas režisors ir Māris Martinsons, operators – Jānis Jurkovskis, scenāriju veidojuši režisors kopā ar Atmodas laika aktīvistu un žurnālistu Daini Īvānu. "Zeme, kas dzied" komponists ir Jēkabs Jančevskis, kostīmus veido Katrīna Liepa, grima māksliniece – Beata Rjabovska. Filma top studijā "K Films", tās producente ir Linda Krūkle.