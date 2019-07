'filmas.lv' tiešsaistes festivāla populārākā filma – ' Vectēvs, kas bīstamāks par datoru'

Nacionālā Kino centra portāla "filmas.lv" rīkotais pirmais tiešsaistes festivāls "Latvijas filmas pasaulē", kura ietvaros 10 Latvijas filmas bija pieejamas noskatīšanai jebkur pasaulē, izpelnījies lielu ievērību – 10 dienu laikā portālu apmeklējuši vairāk nekā 30 000 interesentu, apskatot vairāk nekā 125 000 lapas portālā, un kopējais filmu skatīšanās laiks sasniedzis 242 dienas, portālu "Delfi" informē NKC pārstāve Kristīne Matīsa.

Tiešsaistes festivāla dienās portālam "filmas.lv" pieslēgušies skatītāji no 69 pasaules valstīm (ieskaitot Latviju). Lielākā ārvalstnieku interese fiksēta Lielbritānijā, ASV un Vācijā, tālāk ar apmēram līdzīgu rezultātu seko Kanāda, Austrālija, Īrija, Nīderlande, Norvēģija un Brazīlija. Pārējās valstis, kurās no vismaz viena līdz vairākiem simtiem interesentu pieslēgušies portālam "filmas.lv", alfabētiskā secībā ir Albānija, Apvienotie Arābu emirāti, Argentīna, Armēnija, Austrija, Baltkrievija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Čīle, Dānija, Dienvidāfrika, Dienvidkoreja, Džērsijas sala, Francija, Gērnsijas sala, Grieķija, Gruzija, Horvātija, Igaunija, Indija, Indonēzija, Islande, Itālija, Izraēla, Īrija, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Kazahstāna, Kipra, Kirgizstāna, Krievija, Laosa, Lietuva, Luksemburga, Malaizija, Malta, Maroka, Meksika, Moldova, Pakistāna, Peru, Polija, Portugāle, Serbija, Singapūra, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Tadžikistāna, Taizeme, Turcija, Ukraina, Ungārija, Uzbekistāna, Vācija, Vjetnama, Zviedrija. Iespējams, eksotiskākais punkts portāla apmeklētāju kartē ir Indijas okeānā atrodamā Reinjona sala, kas atrodas 700 km no Madagaskaras salas un 200 km no Maurīcijas.

Kopējā portāla skatītāju aktivitāte šajās festivāla dienās bijusi apmēram tikpat liela kā 2018. gadā atsevišķā ceturksnī (trīs mēnešos), un, kā ziņo portāla tehniskā nodrošinājuma uzturētāji no Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC), festivāla sākumā četrus vakarus pēc kārtas portāla apmeklējums pārsniedzis 2018. gada Jāņu dienas maksimālos rādītājus, kas līdz šim bija rekordliels sasniegums vienlaicīgai portāla noslodzei.

Pirmā tiešsaistes festivāla filmu izlasē Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar Latvijas filmu producentiem piedāvāja četras Simtgades filmas, trīs klasiskās spēlfilmas no Latvijas kino zelta fonda, vienu vēsturisku pētījumu un divas pasaulē atzītas īsfilmas. Interesanti, ka populārāko filmu trijniekā gan Latvijā, gan ārzemēs ir pa divām Simtgades filmām – kopā ar režisora Vara Braslas ģimenes filmu "Vectēvs, kas bīstamāks par datoru" Latvijā otra populārākā ir Rozes Stiebras pilnmetrāžas animācija Saule brauca debesīs, bet ārvalstīs – Kristīnes Želves dokumentālā filma "Mērijas ceļojums". Trešā filma abos popularitātes topos, protams, ir Jāņu laikam tik tradicionālā Jāņa Streiča klasiskā nacionālā komēdija "Limuzīns Jāņu nakts krāsā".