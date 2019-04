22. aprīlī Latvijas pirmizrādi piedzīvos Latvijas, Krievijas un Čehijas kopprodukcijas mākslas filma "Humorists", kas vēsta par slavena PSRS komiķa Borisa Arkadjeva cīņu pret cenzūru un iekārtu ar humora palīdzību. Tās filmēšana norisinājusies Latvijā – Jūrmalā un Rīgā, ko galvenais mākslinieks Aivars Žukovskis filmas vajadzībām iedzīvinājis 80. gadu atmosfērā. Gaidot pirmizrādi piedāvājam ieskatīties kadros no filmas tapšanas.

Filma "Humorists" stāsta par plaši pazīstama padomju estrādes komiķa Borisa Arkadjeva karjeras norietu 1984. gada vasarā. Viņu nomoka nemitīgā balansēšana uz naža asmens un paškontrole, domājot, par ko drīkst un par ko nedrīkst jokot padomju sabiedrībā – no tā rodas nedrošība, kas pamazām saindē gan mākslinieka iekšējo pasauli, gan viņa attiecības ar tuvākajiem. Slava un personiskās brīvības trūkums padara Borisu neiecietīgu, un viņa joki sāk līdzināties spēlei uz dzīvību un nāvi. Mūžīgā cīņa starp mākslinieku un valsti filmā norisinās jaunā līmenī – ar aizskarošu humoru un jokiem par seksu. Galvenajā lomā – Aleksejs Agranovičs.

Tāpat filmā redzami aktieri Jurijs Kolokoļņikovs, kurš filmējies pasaulslavenajā seriālā "Game of Thrones" (Troņu spēle) un filmā "The Transporter Refueled" (Kurjers. Pilna jauda 2015), Alisa Hazanova, kura pazīstama, pateicoties tādām filmām kā "Middleground", "Dark World 2" un The Woman in Black. Filmā loma tikusi arī latviešu aktierim Kristianam Kareļinam, kas atveido Borisa Arkadjeva draugu, padomju jaunbagātnieku Mielavu.

"Humorists" ir Latvijā dzimušā un augušā, šobrīd Berlīnē dzīvojošā scenārista un žurnālista Mihaila Idova debija spēlfilmas režijā. Radošajā komandā Latviju pārstāv arī producentu komanda Tasse Film (producentes Aija Bērziņa un Alise Ģelze), kas kopš tās dibināšanas 2011. gadā producējusi daudzas starptautiski atzītas un apbalvotas filmas, tostarp "Es esmu šeit", "Paradīze 89" un "Ar putām uz lūpām".