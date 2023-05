Foto: Ar Džonija Depa jaunāko filmu spoži atklāts Kannu kinofestivāls

Ar aktiera Džonija Depa jaunāko filmu – vēsturisko drāmu par 18. gadsimta Francijas galmu atklāts 76. Kannu kinofestivāls. Jaunā filma "Jeanne du Barry" vēsta par kurtizāni Žannu Dibari. Deps redzams vienā no galvenajam – karaļa Luija XV – lomā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā vēsta franču medija "Le Monde", gan uz sarkanā paklāja, gan arī atklāšanas ceremonijā Džonijs Deps sagaidīts īpaši silti. Tiesa, Kannās nav izticis arī bez protestiem un jautājumiem par atklāšanas filmas izvēli. Jāatgādina, ka šī pirmizrāde ir uzskatāma par aktiera atgriešanos kino industrijā pēc ilgstošā un medijos plaši aprakstītā šķiršanās procesa ar aktrisi, modeli un bijušo sievu Amberu Hērdu.

Filmas režisore ir pazīstamā franču aktrise Maivena Lebesko (Maïwenn Le Besco), pazīstama arī vienkārši kā Maievena. Viņa filmā redzama arī titullomā – kā Žanna Dibari.

Lai gan sagaidīts ar faniem un fotogrāfu zibšņiem, Deps joprojām ir pretrunīgi vērtēta personība. Lai gan tiesa lēmusi par labu viņam, tik un tā ilgstošā tiesvedība ar bijušo sievu Amberu Hērdu publiski atklājusi pietiekami daudz nepatīkamu privātās dzīves detaļu un apsūdzību vardarbībā, norāda "Le Monde".

Tomēr Deps ir tālu no "atcelšanas", raksta franču laikraksts, viņš joprojām ir Dior zīmola smaržu seja un, kā iepriekš rakstīja ārvalstu mediji, viņš rudenī kā režisors uzsāks darbu pie jaunas filmas par itāļu mākslinieku Amedeo Modiljāni. Vienā no lomām filmā būs redzams arī leģendārais aktieris Als Pačīno.

Kā vēsta franču medijs, jaunā filma par Žannu Dibari Kannās izpelnījusies publikas atzinību izpelnījusies un vairāku minūšu ilgas stāvovacijas.

Foto: AFP/Scanpix/LETA. Kjara Mastrojani, Maikls Duglass un Katrīna Denēva Kannu kinofestivāla atklāšanā

Uz festivāla atklāšanas sarkanā paklāja pozēja arī Uma Tūrmane, Helēna Mirrena, Elle Faninga. Naomi Kempbela un citas zvaigznes. Franču Rivjērā bija ieradies aktieris, Holivudas leģenda Maikls Duglass, kuram Kannu kinofestivāla atklāšanas ceremonijā tika piešķirs "Zelta palmas zars" par mūža ieguldījumu kino. Aktieris uz festivāla atklāšanu bija ieradies kopā ar dzīvesbiedri Ketrīnu Zetu-Džonsu un abu kopīgo meitu Kerisu Zetu-Duglasu.

78 gadus vecais Duglass, saņemot pagodinošo balvu, pajokoja, ka esot divus gadus vecāks par šo festivālu un neslēpa prieku par saņemto goda balvu: "Šis nozīmē man tik daudz, jo pasaulē ir simtiem festivālu, bet Kannas ir tikai vienas."

Jau ziņots, ka Kannu kinofestivāls šogad notiks no 16. līdz 27. maijam. Ir zināms, ka festivāla programmā pirmizrādi piedzīvos Martina Skorsēzes filma "Killers of the Flower Moon" ar Leonardo Dikaprio galvenajā lomā, kā arī jaunākā Indianas Džonsa filma "Indiana Jones and the Dial of Destiny", kas būs pēc skaita piektā un arī pēdējā, kurā slaveno arheologu un piedzīvojumu meklētāju atveidos Harisons Fords. Kopumā par festivāla galveno balvu – "Zelta palmas zaru" sacentīsies 11 filmas. Tās vērtēs žūrija "Oskarotā" zviedru režisora Rūbena Ēstlunda vadībā.