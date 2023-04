Foto: Ar izaicinošu performanci atklāts festivāls '2Annas'

Sestdien, 8. aprīlī, RSU Anatomijas muzejā neierastā un meditatīvā atmosfērā ar japāņu buto dejā balstītu performanci "Ķermenis, Miesa un 8 sapņi" atklāts Rīgas Starptautiskais īsfilmu festivāls "2Annas".

Kā vēstīts iepriekš, šī gada festivāla programma veltīta tēmai "Ķermenis un miesa", apmeklētājus aicinot atklāt un iepazīt cilvēka daudzveidīgās un plašās ķermeniskās robežas un maņas.

Jau tradicionāli festivāla "2Annas" fokusa programmas, filmu skates un konkursu programma tiek aizvadītas ne vien kinoteātros, bet arī netipiskās norises vietā, aicinot ikvienu interesentu doties ārpus ierastās telpas un satura robežām. Par pasākuma atklāšanas vietu šogad izvēlēts RSU Anatomijas muzejs, kurā viesi varēja būt liecinieki mākslas un cilvēku maņu saplūšanai.

Foto: Publicitātes foto

Horeogrāfes un dejas terapeites Simonas Orinskas, mediju mākslinieces Ievas Vīksnes un komponista Platona Buravicka atklāšanas performance aicināja uz absolūtu kustības atbrīvošanos no prāta iedarbības. "Ķermenis mūs nes uz priekšu, ik pa brīdim veldzējoties miegā un veidojot mūsu acu priekšā mistiskas notikumu kombinācijas vai pat halucinācijas par realitāti. Nedaudz iespīdinot gaismu šajā zemapziņas valstībā, atsedzas mūsu patiesākās un slēptākas sajūtas. Izgaismojas arī bailes, kuras ik dienu glabājam un nemitīgi uzkrājam savā miesā. Buto performance kalpo kā hipnotiska pieredze, bet vizuālais noformējums – projekcijas – ļauj tvert šo sapņu dimensijas sajūtu caur ķermeņiem un attēlu," stāsta māksliniece Ieva Vīksne.

Šī gada festivāla "2Annas" programmā apmeklētājiem caur aktuālām, aizraujošām un vienlaikus arī izaicinošām filmām, konkursiem, diskusijām, performancēm, koncertiem, animāciju u. c. radošiem izpausmes veidiem ir iespēja iepazīt dažādās izpratnes par tik šķietami saprotamu tēmu kā ķermenis un miesa, vienlaikus rodot pēc iespējas dažādākus veidus, kā lūkoties pašam uz savu ķermeni. Savukārt Industrijas dienas šogad veltītas animācijai, kas tiek uzskatīta par visķermeniskāko filmu žanru un tiks apskatīta kā no kino industrijas skatupunkta, tā no mākslinieciskā, sociālā un filozofiskā aspekta.

Festivāla ietvaros vairāk nekā 2000 filmu konkurencē izvēlētas 56 labākās īsfilmas no 25 pasaules valstīm, kas tiks vērtētas četrās konkursu programmās – Starptautiskais īsfilmu konkurss, Baltijas īsfilmu konkurss, Starptautiskais vidēja garuma filmu konkurss, kā arī Starptautiskais bērnu un jauniešu īsfilmu konkurss. Arī šogad filmas vērtēs starptautiska žūrija, kuras sastāvā ir Ukrainas lielākā starptautiskā kinofestivāla "Molodist" programmētājs Bohdans Žuks (Bohdan Zhuk). Viņš ir piedalījies vairākos starptautiskos kino pasākumos kā žūrijas un producentu komandas loceklis, kā arī tulkojis filmas nacionālajām pirmizrādēm un festivālu skatēm. Žūrijā darbosies arī režisors, producents un scenārists Matīss Kaža, kura filmas izpelnījušās plašu atzinību kā vietējā, tā starptautiskā mērogā, un daudzsološā producente no Lietuvas Juste Michailinaite (Justė Michailinaitė), kura ieguvusi vērtīgu un plašu pieredzi filmu industrijā, pašlaik pastiprināti fokusējoties uz filmu producēšanu. Juste strādā ar jaunajiem talantiem, nemitīgi meklējot nedzirdētus stāstus un oriģinālas idejas.

Foto: Publicitātes foto

Īpaša programma veltīta arī Ukrainai. Piemēram, festivāla apmeklētājiem būs iespēja apmeklēt fokusa programmu "Karš (un) pārvarēšanas mehānismi", kas tapusi sadarbībā ar Kijivas Starptautisko īsfilmu festivālu (Ukraina) un rāda Krievijas karu Ukrainā no pašu karavīru un karā iesaistīto skatupunkta. Savukārt mazākajiem apmeklētājiem Animācijas filmu dienas ietvaros būs iespēja iepazīt Ukrainas animāciju kinoteātrī "K. Suns". Animācijas dienas apmeklētāji laipni aicināti ziedot Ukrainas bērniem, kas cietuši no Krievijas agresijas.

Kā jau ierasts, festivālu "2Annas" būs iespējams apmeklēt gan klātienē, gan atsevišķas programmas skatīt arī tiešsaistē. Festivāls norisinās jau 27. gadu pēc kārtas.