Foto: Ar stāvovācijām skatītāji Krāslavā uzņēmuši Kairiša spēlfilmu ‘Piļsāta pi upis’

Latgales pirmizrādi 11. janvārī Krāslavā piedzīvoja Viestura Kairiša spēlfilma "Piļsāta pi upis". Filma izrādīta vispirms Latgalē, tā izrādot pateicību par Latvijas skaistā reģiona iedzīvotāju milzīgo, entuziasma pilno atbalstu filmas tapšanā. Pirmizrāde Krāslavā tika uzņemta ar stāvovācijām. Rīgas pirmizrāde filmai notiks šonedēļ — trešdien, 15. janvārī kinoteātrī Splendid Palace.

Uz filmas Latgales pirmizrādi bija ieradušies gan filmas veidotāji, gan galveno lomu aktieri: Dāvis Suharevskis, Agnese Cīrule un Gundars Āboliņš. Savas lomas uz ekrāna Krāslavā pirmo reizi novērtēja arī vietējie mazāku un lielāku lomu filmas aktieri, kuri filmējās Krāslavā, Ludzā, Piedrujā, Rēzeknē un Varakļānos. Kopumā masu skatos filmā iesaistījās gandrīz tūkstotis Latgales vietējo iedzīvotāju. Filmas aktieru atlases vadītāja Māra Liniņa ar pateicību atceras, ka daudzi no masu skatu dalībniekiem bijuši tik entuziasma pilni, ka pirms filmēšanās nemaz neesot uzdevuši parastos jautājumus par to, cik ilgi jāfilmējas, vai dos ēst un kas par to vispār būs.

Pēc Krāslavas pirmizrādes vairāki skatītāji dalījās pirmajos iespaidos par redzēto. Anna Rancāne novērtē, ka filma ir lakoniska, ka režisoram ir izdevies izstāstīt Latgales-Latvijas-pasaules vēstures stāstu bez tādām lielām pārspīlētām emocijām un patosa. Filmā, atzīmē dzejniece, nav tādas sataisītas etnogrāfijas un latgaliešu valoda tur ir ļoti organiski. Māris Susējs, Bites lomas atveidotājs, pēc filmas noskatīšanās teica: "Ja mēs runājam par vēsturi, Kairišs runā ar pieskārieniem, kuri cilvēkiem liks domāt." Un vēl — filma mums arī atgādina, ka mums jābūt pateicīgiem, ka vairs nedzīvojam tādā laikā un ka "īstenībā mums nav tiesību daudz čakarēties". Valodniece un kultūrvēsturniece Lidija Leikuma par režisora darba saka: "Viņš ir malacis. Dabūt tik īsā sižetā visu to blīvumu. Lai nebūtu tāds nomācošs iespaids, tā ir liela veiksme. Liela veiksme."

Savas sajūtas pēc filmas nodošanas Latvijas skatītājiem raksturoja arī tās režisors Viesturs Kairišs: "Bija satraucoši un ārkārtīgi emocionāli filmu parādīt Krāslavā. Un vispār palaist to cilvēkos. Jā, pāri visam tas ir satraucošs mirklis, to var saprast tikai tie, kas to piedzīvojuši — izlaist no sevis veselu savas dzīves posmu, sakoncentrētu nepilnu divu stundu mirklī. Lai filmai brīnišķīgs mūžs, kas iesākts gleznainajā Latgales pilsētā pie upes. Upe ietecēja pati sava avota gultnē."

Vēsturisko attiecību drāmu par notikumiem Latvijā 20. gs. 30.- 40. gados režisors Viesturs Kairišs veidojis kopā ar saviem ilggadējiem radošajiem partneriem – mākslinieci Ievu Jurjāni un operatoru Gintu Bērziņu. Studijā Ego Media producēto filmu finansē Nacionālais kino centrs, arī Lietuvas un Čehijas kino institūcijas; atbalsta Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes un citu Latgales pilsētu pašvaldības, arī Latvijas Finieris, Circle K, Merrild, Salmo, Tvaikonis un citi.