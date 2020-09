Foto: Atklāta Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma filmu skate

Otrdien, 1. septembrī vienlaikus kinoteātrī "K.Suns" un tiešsaistē portālā www.filmas.lv atklāta 24. Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma filmu skate. Filmu seansi tiešsaistē bez maksas turpināsies līdz pat 6. septembrim.

Kā informē organizatori no Nacionālā kino centra, vairākas pagājušo gadu foruma filmu programmu skatītāju iecienītākās filmas šonedēļ skatāmas arī "LMT Straume" un LMT Viedtelevīzijā.

Baltijas jūras dokumentālo filmu forums skatītājiem šogad bez maksas visā Latvijā piedāvā astoņas pasaules kinofestivālos ievērību guvušas dokumentālās filmas. Šoruden pirmo reizi foruma programma norisinās tiešsaistē - Nacionālā Kino centra portālā www.filmas.lv, kur filmas tiek izrādītas noteiktos seansu laikos. Katru filmu demonstrēs divos seansos, un skatītājiem ir iespēja seansiem pieslēgties ne vēlāk kā pusstundu pēc tā sākuma.

Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma filmu skati atklāja ar rumāņu režisora Radu Čorničuka filmu "Mājas" (Acasa, My Home), kas apbalvota Sandensas kinofestivālā un nupat iekļauta Eiropas Kinoakadēmijas gada labākās dokumentālās filmas balvai ieteikto filmu sarakstā. "Mājas" atkārtotā seansā varēs noskatīties piektdien, 4. septembrī.

Foruma filmu programmā iekļauta arī vizuāli poētiskā filma par kino režisoru Hektoru Babenko "Babenko. Pasaki, kad es miršu" (Babenco. Tell Me When I Die, 2019), dāņu režisores Evas Mulvadas intīmais ģimenes stāsts "Aizliegtais bērns" (Love Child, 2019), Traibekas kinofestivāla labākā dokumentālā pilnmetrāžas filma "Nomales putni" (Scheme Birds, 2019), mistērijas noskaņā veidotais "Vējš. Dokumentāls trilleris" (The Wind. A Documentary Thriller, 2019), un filma "Par mīlestību" (Lessons of Love, 2019), kuras galvenā varone ir šarmantā 69 gadus vecā poliete Jola, kas izvēlējusies krasi mainīt savu dzīvi.

Īpaša uzmanība foruma programmā veltīta filmai "Pašportrets" (Self Portrait, 2020) par talantīgo norvēģu fotogrāfi Lēni Marīu Foseni (Lene Marie Fossen), kura kopš bērnības smagi slimojusi ar anoreksiju. Pēc filmas seansiem skatītāji varēs noskatīties psihoterapeita Nila Saksa Konstantinova vadītu diskusiju (videoierakstā) par ēšanas traucējumiem un iespējām palīdzēt cilvēkiem, kas ar to saskārušies. Diskusijā piedalījusies arī psihoterapeite Ilze Mežraupe, mākslas terapeite Kristīne Zalcmane un bloga www.anoreksija.lv veidotāja Marita Blūma.

Paralēli tiešsaistes seansiem ieplānots vēl viens klātienes seanss. Spīķeru kvartālā Rīgā 5. septembrī pl. 20.30 tiks izrādīta filma "Pāri jūrai" — Filipīnu sieviešu grupas portrets, kas uzņemts mājkalpotāju apmācību centrā, kurā sievietes gatavo darbam ārzemēs. Arī šajā seansā ieeja bez maksas.

Šonedēļ skatītājiem pieejamas arī vairākas pagājušo Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma programmu filmas. LMT Straumē un LMT Viedtelevīzijā skatāms sirsnīgais stāsts par servisa suņiem "Pārinieks" (Buddy, 2019), dzirkstījošā filma par paaudžu dialogu "Projekts "Vecmāmiņas"" (Granny Project, 2017), Amerikas Kinoakadēmijas balvai nominētā gleznieciskā Ziemeļmaķedonijas filma par askētisko bitenieci Hatidži "Meduszeme" (Honeyland, 2019), "Molenbēkas dievi" (Gods of Molenbeek, 2019) par divu Briseles multikulturālajā vidē augošu puisēnu bērnību, kā arī kinorežisora Pītera Grīneveja un viņa pusaugu meitas attiecību portretējumu filmā "Grīneveja alfabēts" (Greenaway Alphabet, 2017).

Paralēli filmu programmai šonedēļ turpinās arī Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma rīkotie pasākumi kino industrijas profesionāļiem. Jau no 29. augusta filmu veidotāji no Baltijas jūras reģiona, Austrumeiropas un Kaukāza valstīm pieredzējušu starptautisku pasniedzēju vadībā ir strādājuši pie savu topošo filmu prezentācijām, lai 3. un 4. septembrī ar tām iepazīstinātu starptautisku TV kanālu, filmu izplatīšanas kompāniju, filmu fondu un citu organizaciju pārstāvjus. Filmu veidotāji no 16 valstīm šoreiz foruma norisēs piedalās tiešsaistē, kamēr darbs Rīgā tiek koordinēts no īpaši izveidotas Baltic Sea Docs studijas.

Baltijas jūras dokumentālo filmu forums šogad norisināsies 24. reizi. 1997. gadā tas pirmo reizi sarīkots Dānijā, bet jau 16 gadus foruma mājvieta ir Rīga. Forumu rīko Nacionālais Kino centrs un atbalsta programma Radošā Eiropa Media, LR Kultūras ministrija un Rīgas dome, ļaujot tam turpināt būt par vadošo starptautisko dokumentālā kino industrijas pasākumu reģionā.