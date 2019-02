Foto: Dāvis Sīmanis sācis darbu pie filmas par Pēteri Mālderi

Pļaviņās un Rīgā uzsākta režisora Dāvja Sīmaņa jaunās spēlfilmas "Gads pirms kara" uzņemšana, kuras centrā ir viens no pagājušā gadsimta noslēpumainākajiem latviešiem Pēteris Mālderis, informē studijas "Lokomotīve" pārstāve Daniela Zacmane.

Vēsturiskais trilleris "Gads pirms kara scenārija pamatā izmantoti 1913. gada vēsturiskie notikumi Eiropā – no politiskām kolīzijām līdz pat romantisku attiecību līkločiem. Par filmas galvenā varoņa prototipu ņemts leģendārais latviešu anarhists Pēteris Mālderis, saukts arī par Peter the Painter, kura mītiskajā personībā savijušās 20. gadsimta radikālākās pretrunas. 1913. gadā – īsi pirms Pirmā pasaules kara sākuma – galvenā varoņa dzīvē ienāk reāli tā laika vēsturiskie personāži un notikumi, sajaucoties sirreāli traģikomiskā Eiropas paralēlās vēstures interpretācijā un stāstā par vecās kultūras bojāeju.

Filmai "Gads pirms kara" pirmās epizodes uzņemtas Pļaviņās un Rīgā: pie Pļaviņām filmētas ainas ar sniega laukiem, savukārt pilsētā tapuši kadri, kuros galvenais varonis slēpjas no žandarmiem, uzduras boļševikiem un bēru procesijai, kā arī iekuļas citos piedzīvojumos. Nedēļas nogalē filmēšana turpināsies Talsos, Jaunjelgavā un Aizkrauklē.

Filmas režisors un scenārija autors Dāvis Sīmanis stāsta: "Laiks, kurā dzīvojam, man bieži liek domāt par notikumiem pirms Pirmā pasaules kara, par brīdi pirms tā sākuma, tāpēc arī gribu veidot šo filmu kā atgādinājumu, kur var novest vispārējs neprāts. 1913. gads ir eskalācijas gads, kad cilvēki dzīvo tādā kā ekstrēmā paātrinājumā, gan politiskā, gan mākslinieciskā, gan romantiskā ziņā, nemaz nenojaušot katastrofu, kas tūlīt pat visu šo iepriekš uzbūvēto pasauli iznīcinās. Pēteris Mālderis ir tāds "vienīgais cilvēks starp trakajiem", kas tiek ierauts šo ekstrēmo parādību virpulī, izmisīgi cenšoties saglabāt savu cilvēcību un tikt sveikā cauri. Filmas pamatā ir sazvērestības intriga, ko Pēteris cenšas atrisināt, bet dažādie notikumi, kas kļūst par Pētera dzīves pieredzi, vienlaikus ir reālu vēstures notikumu atveids, kas arī nosaka dažādu pazīstamu vēsturisku personību klātbūtni filmā."

Filmas radošo kodolu veido režisors un scenārija autors Dāvis Sīmanis, operators Andrejs Rudzāts un māksliniece Kristīne Jurjāne – šādā sastāvā radošā komanda jau ne reizi vien sevi apliecinājusi ar kinematogrāfiski augstvērtīgām filmām, kas guvušas publikas un profesionāļu atzinību ne vien Latvijā, bet arī starptautiski. Par jaunāko komandas kopdarbu – Simtgades spēlfilmu Tēvs Nakts – 2018. gadā filmas veidotāji saņēma Latvijas Nacionālo kino balvu Lielais Kristaps katrs savā kategorijā: Dāvis Sīmanis kā labākais režisors, Andrejs Rudzāts kā labākais operators un Kristīne Jurjāne kā labākā māksliniece.

Filmas producents ir Roberts Vinovskis, filma top Studijā Lokomotīve. Robertam Vinovskim sadarbojoties ar filmas "Gads pirms kara" radošo komandu, 2016. gadā tapa filma "Pelnu sanatorija", kas piedzīvoja lielu publikas interesi un labvēlīgas kritikas atsauksmes. Rīgas Starptautiskā filmu festivāla (Riga IFF) starptautiskā žūrija Pelnu sanatorijai piešķīra festivāla "Grand Prix", filma tika izrādīta četros no piecpadsmit A klases kino festivāliem pasaulē, saņemot dažādas balvas, tāpat tā saņēma arī vienpadsmit nominācijas un vairākas balvas Nacionālajā filmu festivālā "Lielais Kristaps".

Filma "Gads pirms kara" ir triju valstu kopražojums – ar studiju "Lokomotīve" spēkus apvieno "Studio Uljana KIM" no Lietuvas un "Produkce Radim Prochazka" no Čehijas. Lietuvas pusē radošajai komandai līdzdarbosies filmas galvenais gaismu mākslinieks, skaņu režisors un komponists, savukārt no Čehijas piesaistīts galvenās lomas atveidotājs Petrs Buhta un filmas montāžas režisore Anna Ridnova (Anna Rydnova). Filma saņēmusi Nacionālā kino centra finansiālu atbalstu.

Filmas scenārija autors un režisors Dāvis Sīmanis ir Latvijā vienīgais kinorežisors ar mākslas zinātņu doktora grādu, režijas un kino teorijas pasniedzējs Latvijas Kultūras akadēmijā un Helsinku Ālto universitātē. Režisora darbi guvuši atzinību gan Latvijā, gan citviet pasaulē – spēlfilmas "Pelnu sanatorija" (2016) un "Tēvs Nakts" (2018), dokumentālās filmas "Mūris" (2018), "Escaping Riga"(2014), "Pēdējā tempļa hronikas" (2012), "Pa-saules skaņa" (2010), "Valkyrie Limited" (2009) u.c.

Nākamais filmēšanas periods filmai "Gads pirms kara" plānots maijā un jūnijā.