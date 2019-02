Foto: Holivuda lāsmo zeltā – klāt 'Oskaru' nakts

Vairākas dienas pirms jau 91. ASV Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijas Holivudā sākusies gatavošanās gada svarīgākajam pasākumam kino industrijā. Holividā ieradušies kaislīgākie ceremonijas fani, iegādājami ar "Oskara" balvu saistīti suvenīri, kā arī iekārtota sarkanā paklāja zona.

Pati ceremonija, kuru tiešraidē skatīsies miljoni pasaules iedzīvotāju, atšķirsies no citām, jo tai nebūs vadītāja.

Jau vēstīts, ka visvairāk nomināciju saņēmušas divas ne Holivudā tapušās filmas – britu "The Favourite" (Favorīte) un meksikāņu – amerikāņu "Roma". Abas filmas uz "Oskara" balvu pretendē 10 kategorijās.

Bredlija Kūpera debija režijā – "Star is Born" (Zvaigzne ir dzimusi) – "Oskariem" nominēta astoņās kategorijās, tai skaitā "Labākais aktieris" un "Labākā aktrise" – pats Kūpers un popdziedātāja Lady Gaga. Tāpat astoņās kategorijās uz "Oskara" balvu pretendē filma "Vice" par vienu no ietekmīgākajiem viceprezidentiem ASV vēsturē – Diku Čeiniju. Savukārt supervaroņu kases grāvējs "Black Panther" (Melnā pantera) prestižajām balvām nominēts septiņās kategorijās.

"Oskaru" nominācijas galvenajās kategorijās:

Labākā filma:

"Black Panther";

"BlacKkKlansman";

"Bohemian Rhapsody";

"The Favourite";

"Green Book";

"Roma";

"A Star Is Born";

"Vice".

Labākais režisors:

Spaiks Lī - "BlacKkKlansman";

Pāvels Pavļikovskis - "Cold War";

Jorgs Lantimoss - "The Favourite";

Alfonso Kuarons - "Roma";

Ādams Makejs - "Vice".

Labākais aktieris:

Kristians Beils - "Vice";

Bredlijs Kūpers - "A Star Is Born";

Vilems Defo - "At Eternity's Gate";

Rami Maleks - "Bohemian Rhapsody";

Vigo Mortensens - "Green Book".

Labākā aktrise:

Jalica Aparicio - "Roma";

Glenna Klouza - "The Wife";

Olīvija Kolmena - "The Favourite";

Lady Gaga - "A Star Is Born";

Melisa Makartija - "Can You Ever Forgive Me?".

Labākā aktrise otrā plāna lomā:

Eimija Adamsa - "Vice";

Marina de Tavira - "Roma";

Redžīna Kinga - "If Beale Street Could Talk";

Emma Stouna - "The Favourite";

Reičela Vaisa - "The Favourite".

Labakais aktieris otrā plāna lomā:

Maheršala Ali - "Green Book";

Ādams Draivers - "BlacKkKlansman";

Sems Eliots - "A Star Is Born";

Ričards E. Grants - "Can You Ever Forgive Me?";

Sems Rokvels - "Vice".

Labākā filma svešvalodā:

"Capernaum" (Libāna);

"Cold War" (Polija);

"Never Look Away" (Vācija);

"Roma" (Meksika);

"Shoplifters" (Japāna).

Ar visu "Oskaram" nominēto filmu sarakstu var iepazīties ASV kinoakadēmijas mājaslapā.

Pirmā ASV Kinoakadēmijas balvu ceremonija norisinājās 1929. gada 16. maijā viesnīcā "Roosevelt", Holivudā, un to vadīja aktieris Duglass Fērbenkss. Šajā reizē par labāko filmu tika atzīta mēmā kino lente, Pirmā pasaules kara romantiskā drāma "Spārni" ("Wings").