Foto: Kā tapa pašmāju vesterna 'Wild East. Kur vedīs ceļš' tērpi

Uz kinoekrāniem jau nonākusi jaunā piedzīvojumu filma vesterna žanrā "Wild East. Kur vedīs ceļš", kas jau izpelnījusies atzinīgu skatītāju vērtējumu. Filmas darbība risinās 19. gadsimta otrajā pusē. No baltvācu barona muižas īsi pirms kāzām pazūd topošā līgava, un barona rokaspuiši, valsts kriminālizmeklētājs, ungāru kovbojs un citi varoņi dodas ceļā, lai sameklētu jaunkundzi, kura, kā izrādās, ir lielu bagātību mantiniece. Filmai tērpus veidojusi kostīmu māksliniece Līga Krāsone, kurai filmēšanas gaitā nācies pārvarēt ne vienu vien radošu izaicinājumu.

Darbu pie filmas "Wild East. Kur vedīs ceļš" Līga Krāsone dēvē par ideālo variantu: jau pusgadu pirms filmas ražošanas bijuši zināmi galvenie tēli un, pats svarīgākais, aktieri, kas tos atveidos.

"Man būtu šausmīgi grūti strādāt, nezinot, kādiem cilvēkiem veidoju kostīmus. Katrs aktieris ir īpašs, katra cilvēka personība dod tēlam neatkārtojamu raksturu, un kostīmu mākslinieks, veidojot tēlu, var to no sirds "izgaršot". Ja zinu, ka aktieris ir tievs un garš, kā, piemēram, Gerds Lapoška (filmā kolorītais sulainis Alberts), to var vēl vairāk paspilgtināt; ja viņš būtu maza auguma, es tēlu veidotu pavisam citādu. Tāpēc mani nekad nav interesējušas modeļu skates, jo tur tērpi lielākoties "staigā" uz pakaramajiem, bet aktieris iedzīvina tēlu, iedod tam personību," stāsta kostīmu māksliniece. Pat kostīmu skices Līga Krāsone rada uz aktiera fotogrāfijas, jau pašā sākumā rēķinoties ar viņa figūras un vaibstu īpatnībām.

Tērpiem filmēšanas gaitā jākļūst… jaunākiem



Filmā netrūkst spraigu notikumu – apšaudes, pakaļdzīšanās, ekstrēmu pārgājienu, tāpēc filmas beigās tās izdzīvojušie varoņi izskatās visai apskrambāti, un arī tērpi ir atbilstoši saplēsti un netīri. Taču filmēšana sākusies ar pēdējām epizodēm, tāpēc darba gaitā tērpiem bija jākļūst jaunākiem un tīrākiem.

"Kovbojs Imre (aktieris Egons Dombrovskis), kurš visā filmas gaitā nepasaka nevienu vārdu, arī ne reizi nepārģērbjas. No filmas ievada līdz brīdim, kad sākas sižetā atainotie notikumi, paiet daudzi gadi, tāpēc arī Imres apģērbam laika gaitā jānoveco. Taču sākuma ainas filmējām pašas pēdējās, tāpēc Imres drēbēm – vecam lina mētelim un tādiem foršiem, novalkātiem zābakiem – bija jākļūst jaunām un svaigām. Krāsojām brezenta audumu, šuvām identisku mēteli, izgatavojām jaunus zābakus, vienīgi cepuri izdevās atsvaidzināt," stāsta Līga Krāsone.

Foto: Kadrs no filmēšanas

Tāpat jau sākumā Zviedrijā uzņemts filmas fināls, tādēļ kostīmu māksliniecei nācās paredzēt, kas ar varoņiem un viņu tērpiem notiks dažādajos sižeta līkločos. "Protams, mums bija speciāli fināla epizodēm vecināta kleita un nosmērēti krekli, taču bija diezgan precīzi jāuzmin, kā tieši šie apģērbi cietīs, sižetam attīstoties," par galvenajiem izaicinājumiem stāsta māksliniece.

Žaketes ved no Zviedrijas



Tā kā aktieru atlase bija veikta gana savlaicīgi, Līgai Krāsonei atlika gana daudz laika, lai katru tēlu rūpīgi izveidotu līdz vissīkākajai detaļai. Tā kā budžets neļāva visus tērpus šūt no jauna, daļu kostīmu elementu nācās iznomāt. Daļa kostīmu meklēta Zviedrijā, jo Latvijā ir visai pieticīgs 19. gadsimta stila tērpu piedāvājums. Piemēram, žaketes no Zviedrijas vestas gan kovbojam Imrem, gan iluzionistam Oto (Kaspars Znotiņš). Toties galvenās varones Evas (Žanete Zvīgule) kleitas gan Līga Krāsone šuvusi pati – tas viņai sagādājis īpašu prieku.

Aktrisēm īstas korsetes



Lai gan mūsdienu sievietes lielākoties šausmina doma par korsetēm, kurās bez mazākās žēlastības tika iežņaugti dāmu vidukļi 19. gadsimtā, tēla veidošanai tās var izrādīties itin noderīgas. Tā kā Evas lomas atveidotājai Žanetei Zvīgulei kostīmā bija jāpavada pat 12 stundas no vietas, viņai radīta ļoti viegla un ērta, pieguļoša korsete, kas izskatās identiski vēsturiskajām, taču ir viegli valkājama. Savukārt Inese Kučinska, kas filmā ir Evas audzinātāja un sabiedrotā Magda, lūgusi tieši tādu korseti, kādu dāmas valkāja 19. gadsimtā, un tāda tikusi arī Daces Everss atveidotajai varonei Frau Esterhāzi. Iemesls – lai abu dāmu stāja būtu tieši tāda, kāda tā bija korsetēs tērptajām sievietēm pirms 150 gadiem.

Foto: Kadrs no filmas "Kur vedīs ceļš"

Kostīmu mākslinieces mīluļi – Esterhāzi ģimenīte



Izputējušie, blēdīgie un visai ekstravagantie Vīnes grāfi, māte un dēls Esterhāzi (Dace Everss un Ivars Krasts), kļuvuši par Līgas Krāsones mīļākajiem tēliem, kuru kostīmi īpaši paspilgtina viņu raksturu, savukārt aktieru ieguldījums iedvesmojis kostīmu tapšanu.

"Man bija prieks skatīties, cik labi viņi paši jūtas šajos tēlos! To arī labprāt visādi atbalstīju, piemēram, Ivaram Krastam taisījām zābakus ar papēdīti un spicāku purngalu, lai vēl vairāk ļautu viņam iejusties tāda palaidnīga Vīnes švītiņa tēlā," stāsta kostīmu māksliniece.

Filma "Wild East. Kur vedīs ceļš" no 7. oktobra skatāma ir kinoteātros visā Latvijā.

Filmas producējošās kompānijas ir "Fenixfilm" un "Deep Sea Studios", galveno radošo komandu veido režisors, producents un scenārists Matīss Kaža, operators Aleksandrs Grebņevs, mākslinieks Jurģis Krāsons, kostīmu māksliniece Līga Krāsone, grima māksliniece Dzintra Bijubena, montāžas režisors Gatis Belogrudovs, skaņu režisors Aleksandrs Vaicahovskis, komponisti Miķelis Putniņš un Simons Gampers (Simon Gamper, Itālija), scenāriste Ilze Akmentiņa, producentes Una Celma un Dace Siatkovska.