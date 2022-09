Foto: Kupli apmeklētā seansā nosvinēta filmas 'Mīlulis' pirmizrāde

Trešdien, 21. septembrī, pirmizrādi piedzīvoja režisora Staņislava Tokalova spēlfilma – attiecību drāma "Mīlulis". Filma stāsta par ambiciozu topošo maksātnespējas administratoru, kurš pēc mīļotās nāves nonāk sarežģītas izvēles priekšā. Pilnībā izpārdotais filmas pirmizrādes seanss kinoteātrī "Kino Citadele" pulcēja daudzas slavenības, kultūras jomas pārstāvjus un kino mīļotājus.

Līdzās filmas veidotājiem un aktieriem pirmizrādi apmeklēja režisori Viesturs Kairišs, Dzintars Dreibergs, Ilze Burkovska-Jakobsena, Vitālijs Manskis, laika ziņu vēstītājs Toms Bricis, TV raidījumu vadītājas Kristīne Garklāva, Kristīne Komarovska un Jana Duļevska, radio ētera personība Linda Samsonova un modele Māra Sleja, dziedātāja Diona Liepiņa, komiķis Jānis Skutelis, kā arī daudzi citi.

"Kāpēc cilvēki neiet ārstēties? Kāpēc viņi nemācās runāt par emocijām, sevi saprast? Kāpēc neārstē bērnības traumas? Kāpēc mēs nerūpējamies par mentālo higiēnu? Tas ir tas, kas caurstrāvoja manu prātu, skatoties filmu. Filmas varonim nemainās emocijas, visu laiku viņš bija ar "cietu seju". Tas man lika padomāt…" par savām izjūtām pēc filmas noskatīšanās stāsta modele, pasākumu vadītāja Māra Sleja.

Foto: Mārtiņš Purviņš, DELFI

Arī pusaudžu psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs, kurš bija viens no pirmajiem filmas skatītājiem, kam to bija iespēja redzēt vēl pirms oficiālās pirmizrādes, norāda, ka, lūkojoties caur psiholoģijas prizmu, filmas stāsts ir daudzslāņains un uzrunā skatītāju vairākos līmeņos: "Filma mani ļoti aizkustināja. Tā ir par ļoti aktuālu tēmu – pieaugšanu. Filmā ļoti labi redzams, kā jaunietis pārtop par pieaugušo, un ir dzīves notikums, kas viņu šajā pārtapšanā pavada. Mēs redzam arī tēmu, kas latviešu kino un arī sabiedrībā kopumā ir ļoti maz apskatīta – par to, kā vīrietis var uzņemties atbildību par bērnu un kā tēva figūra var kļūt par galveno bērna dzīvē. Un šī tēma ir ļoti nozīmīga un aizkustinoša."

Skatītāji īpaši slavē filmas operatora Oļega Mutu darbu – filmas epizodēs ir maz montāžas, un ar videokameras starpniecību skatītājam ļauts notiekošo skatīt teju no novērotāja skatupunkta. Jāatzīmē, ka Oļegs Mutu tiek uzskatīts par vienu no rumāņu kino "jaunās skolas" pamatlicējiem un savu meistarību apliecinājis, iegūstot prestižo kino apbalvojumu "Zelta palmas zars" Kannu kinofestivālā.

Spēlfilmas "Mīlulis" scenārija līdzautori ir Staņislavs Tokalovs un ASV dzīvojošais Valdemārs Kalinovskis (Waldemar Kalinovski). Filmas producente ir Aija Bērziņa (studija "Tasse Film"), māksliniece – Laura Dišlere, kostīmu māksliniece – Dace Sloka, grima māksliniece – Ilze Trumpe, montāžas režisors – Štefans Štabenovs (Stefan Stabenow, Vācija), skaņu režisors – Matiss Rei (Matis Rei, Igaunija). Filma tapusi kopprodukcijā ar Igaunijas filmu studiju "Stellar Film" un Rumānijas studiju "Avantpost Media". No 22. septembra filma būs skatāma Latvijas kinoteātros.