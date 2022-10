Foto: Pirmizrādi piedzīvojusi Lindas Oltes filma par sistēmas bērniem – 'Māsas'

Ceturtdien, 20. oktobrī, kinoteātrī "Splendid Palace" Rīgas Starptautiskā kino festivāla programmā pirmizrādi piedzīvoja trīs gadus lolotā režisores Lindas Oltes debijas spēlfilma "Māsas", kas rosina domāt par sistēmas bērnu iespēju rast piederības sajūtu sabiedrībā un lauzt pagātnes apzīmogoto dzīves scenāriju.

Pirmizrādi apmeklēja filmas radošā komanda un daudzi sabiedrībā zināmi aktieri un kinomīļi – aktrise un režisore Rēzija Kalniņa, aktieris Jānis Skutelis, modele Māra Sleja, TV raidījumu vadītāja Kristīne Garklāva, sociālo tīklu satura veidotāja Marta Marija Sproģe ar ģimeni u. c. Skatītāju vidū bija arī ASV vēstniecības pārstāvji un Valsts prezidenta kundze Andra Levite.

Atklājot pirmizrādi, filmas režisore Linda Olte dalījās pārdomās par sajūtām, kas pārņem, nododot savu darbu skatītāju vērtējumam: "Šodien līdz ar neizmērojamu prieku mani pārņem nedaudz saldsērīga noskaņa, jo, sākoties filmas ceļam pie skatītājiem, ir noslēdzies viens būtisks dzīves posms. Bet filmas gluži kā bērni ir jālaiž brīvi pasaulē dzīvot savu unikālo dzīvi. Esmu pateicīga lieliskajai komandai un kolēģiem, ar ko plecu pie pleca radījām šo stāstu! No sirds ceru, ka šis stāsts, kas sākotnēji bija iecerēts kā dokumentāls, spēs sabiedrībā iekustināt šķietami neērto tēmu un liks ikvienam aizdomāties par to, kāda ietekme sistēmai ir uz bērniem, kas kļūst par nākamajiem pieugušajiem un ir nozīmīga mūsu sabiedrības daļa."

Skatītāji atzinīgi vērtē filmas sociāli nozīmīgo pienesumu un īpaši izceļ galvenās lomas atveidotājas Emmas Skirmantes dabisko aktierspēli, prasmi iejusties tēlā un drosmi būt skarbai un tiešai. Tāpat arī atzinīgi tiek vērtēta filmas montāža un stāsta sižetiskā līnija.

"Filmā rādītais ir tikai mazs fragments no tā, cik patiesībā smaga ir bērnu dzīve bērnu namā. Noskatoties filmu, vēl vairāk novērtēju to, ka varu dzīvot labā ģimenē. Es tiešām lepojos, ka esmu daļa no šī projekta un ļoti novērtēju režisores Lindas Oltes drosmi un pacietību. Manuprāt, viņa ir izdarījusi vērienīgu un ļoti grūtu darbu. Es ceru, ka ikviens, kurš redzēs šo filmu, aizdomāsies un varbūt apsvērs iespēju palīdzēt bērniem, kuri nonākuši nelabvēlīgā situācijā," pauž galvenās lomas atviedotāja Emma Skirmante.

Filma "Māsas" ir sociāla ģimenes drāma par bērnunamā uzaugušām māsām Anastasiju un Diānu, kurām paveras iespēja tikt adoptētām amerikāņu ģimenē. Deviņgadīgā Diāna ir laimīga, ka viņai beidzot būs īsta ģimene, bet trīspadsmitgadīgā Anastasija nolemj darīt visu, lai atrastu savu bioloģisko māti.

Galveno lomu atveido Rīgas Centra humanitārās vidusskolas skolniece Emma Skirmante, kurai šis projekts ir pirmā pieredze kino. Pārējās lomās – gan labi pazīstami latviešu aktieri, gan jaunie talanti un ārvalstu viesi: Gerda Aljēna, Katrīna Krēsliņa, Iveta Pole, Elita Kļaviņa, Viktorija Meijersa-Greja (Victoria Mayers-Gray), Nīls Makgerrijs (Neil McGarry), Igors Šelegovskis, Indra Briķe u. c. Filmas režisore un scenārija autore ir Linda Olte, operators inscenētājs – Aleksandrs Grebņevs, komponists – Federiko Kampana (Federico Campana), māksliniece – Laura Dišlere, montāžas režisori – Linda Olte un Andris Grants, skaņu režisors – Aleksandrs Vaicahovskis, kostīmu māksliniece – Zīglinde Mihaēlere (Sieglinde Michaeler), grima māksliniece – Aija Beata Rjabovska.