Foto: Pirmizrādīta filma par mūsdienu verdzību – Jura Kursieša drāma 'Oļegs'

Trešdien, 2. oktobrī, kinoteātrī "Splendid Palace" Latvijas pirmizrādi piedzīvoja uz patiesiem notikumiem balstīta režisora Jura Kursieša filma "Oļegs", kas ir stāsts par Latvijas nepilsoni, kurš devies labākas dzīves meklējumos – strādāt gaļas kombinātā Beļģijā, taču drīz vien nokļūst bezcerīgā situācijā, jo viņa dzīvi sāk kontrolēt poļu noziedznieks.

"Oļegs pārstāv tos simtiem tūkstošu cilvēku, kuri šādi dzīvo. Tas nav tikai izmantotais latvietis Beļģijā vai igaunis Īrijā. Lai kāda būtu paša Oļega personība, neviens nav pelnījis nonākt zem tāda fiziskā un psiholoģiskā terora, kādu piedzīvo Oļegs. Katrs, kurš dzīvē piedzīvojis vardarbību no darba devēja, drauga, ģimenes locekļa vai mīlnieka, spēs identificēties ar Oļegu. Oļegu var raksturot kā nedrošu personību, tomēr spējīgu bezcerībā atrast risinājumu, pārvarēt sevi un rīkoties mērķtiecīgi. Šis stāsts ir līdz kaulam patiess un pavēsta vairāk par skaļiem manifestiem," stāsta režisors Juris Kursietis.

Filmas scenāriju Juris Kursietis rakstījis kopā ar Kasparu Odiņu un Līgu Celmu-Kursieti. Galveno lomu filmā atveido jaunais Lietuvas aktierskolas talants Valentīns Novopoļskis (Valentin Novopolskij), otrā plāna lomās ir starptautisku atzinību ieguvuši poļu aktieri Dāvids Ogrodņiks (Dawid Ogrodnik), Anna Pročņaka (Anna Prochniak) un Ādams Šiškovskis (Adam Szyszkowski). Filmā piedalās arī Guna Zariņa, Jurijs Djakonovs, Edgars Samītis, Andris Keišs, Baiba Broka un Ivars Krasts.

Filma "Oļegs" ir Latvijas filmu studijas "Tasse Film", Lietuvas, Francijas un Beļģijas kopražojums. Filma tapusi ar Nacionālā Kino centra un Lietuvas Kino Centra atbalstu, turklāt 2017. gada decembrī projekts saņēma līdzfinansējumu prestižajā Beļģijas filmu fondā "The Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel", kur projekti līdzfinansējumam tiek iesniegti no visas pasaules.

Starptautisko pirmizrādi "Oļegs" piedzīvoja 72. Kannu starptautiskajā kinofestivālā 17. maijā. Latvijas vēsturē līdztekus Lailas Pakalniņas "Kurpei" un Rolanda Kalniņa "Četriem baltiem krekliem" šī ir vien trešā pilnmetrāžas spēlfilma, kas iekļuvusi prestižā kinofestivāla programmā.

Filma "Oļegs" jau paspējusi izpelnīties apbalvojumus vairākos Eiropas kinofestivālos, kā arīdzan iekļauta Eiropas Kino Akadēmijas (European Film Academy, EFA) spēlfilmu sarakstā, kas izvirzīts vērtēšanai 2019. gada Eiropas Kinoakadēmijas balvas kategorijās.

Kinoteātros visā Latvijā filma būs skatāma no 4. oktobra.