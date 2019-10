Piektdien, 18. oktobrī, Riga IFF ietvaros pirmizrādi piedzīvoja somu režisora J. P. Valkeapē filma "Suņi nevalkā bikses" ("Dogs Don't Wear Pants"). Filma jau tikusi izrādīta Kannu kinofestivāla "Directors' Fortnight" sadaļā, un to kopproducējusi Latvijas studija "Tasse Film". Kinoteātros visā Latvijā tā būs skatāma no 30. oktobra.

"Suņi nevalkā bikses" ir skaudrs, kinematogrāfiski iespaidīgs stāsts par vīrieti, kurš sievas nāvi pārdzīvo visai savdabīgā veidā – iesaistoties BDSM sesijās. Filma ir piesātināta ar brīnišķīgu somu melno humoru, tā raisa gan smieklu šaltis, gan liek domāt par veidiem, kādos cilvēks var pārdzīvot sāpes un zaudējumu. Juha ikdienā ir cienījams sirds ķirurgs, taču, nonākdams bargās pavelnieces Monas kambaros, ir tikai suns.

"Savā emocionālajā temperatūrā mums tik tuvais somu kino nebeidz pārsteigt. Kaurismeki un Bergmana kino iedvesmots, J. P. Valkeapē, viens no Somijas interesantākajiem autorkino režisoriem, radījis drosmīgu, ekstravagantu un ļoti personīgu stāstu par zaudējuma pieņemšanu. Tas ir mūsdienu sabiedrības dienas gaismai un svešām acīm apslēptās dzīves portretējums, kur sāpes un bauda nav nošķirami," filmu raksturo Riga IFF programmu direktore Sonora Broka.

Režisors J. P. Valkeapē intervijā Sonorai Brokai atzina, ka pirms filmas uzņemšanas veicis padziļinātu BDSM pasaules iepazīšanu. "Tikos ar profesionālām pavēlniecēm, vēroju sesijas, kā arī izzināju pats savas emocijas, jautājot sev, kā es reaģētu šādās situācijās, ko es darītu. Lielākoties pētīju pats sevi un savu pagātnes pieredzi." Režisoram ir labi pazīstamas tumsas dzīles, no kurām jātiek laukā emocionāli atkailinātajam filmas varonim, jo pats vairāk nekā desmit gadus cīnījies ar depresiju: "Labi pazinu to bezdibeni, no kura Juham ir jāuzceļas. Tās bija pārdomas pašam par sevi. Kur es biju nonācis un ko man ar sevi iesākt."

"Suņi nevalkā bikses" uzņemta Latvijā, tās masu skatos filmējušies arī Rīgas BDSM komūnas dalībnieki. Filma ir Somijas un Latvijas kopražojums, tapusi partnerībā ar filmu studiju "Tasse Film", pateicoties Nacionālā Kino centra un Rīgas filmu fonda līdzfinansējumam.

Rīgas Starptautiskais kino festivāls norisināsies no 17. līdz 27. oktobrim kinoteātros "Splendid Palace", "KSuns", "Kino Bize", kā arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Kaņepes Kultūras centrā. Festivāla ietvaros notiks vairāk nekā 100 filmu seansi 11 apakšprogrammās, ko papildinās lekcijas, diskusijas un citi pasākumi, kas Rīgā pulcēs vairākus simtus viesu no starptautiskās kino profesionāļu vides.