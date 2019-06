Foto: Uz jaunā spiegu trillera filmēšanu Tallinā ieradies Kristofers Nolans

Igaunijas galvaspilsētā Tallinā 11. jūnijā ieradies pazīstamais kino režisors, scenārists un producents Kristofers Nolans un viņa komanda, lai uzsāktu filmēšanas posmu viņa jaunajai filmai "Tenet", raksta "Delfi.ee".

Filmēšanas darbi Tallinā notiks aptuveni mēnesi, kopumā izvēlētas 13 filmēšanas vietas. Igaunijā tiks filmētas ainas, kas pēc scenārija norisinās Ukrainas galvaspilsētā Kijevā.

"Tenet" ir Nolana 11. pilnmetrāžas spēlfilma. Tā tiek pieteikta kā starptautisks spiegu stāsts. Tajā būs redzamas tādas Holivudas zvaigznes kā Džons Deivids Vašingtons, Roberts Patinsons, Elizabete Debicki, Maikls Keins, Kenets Brana un citi.

No aktieriem Igaunijas galvaspilsēta šobrīd ieradies galvenās lomas atveidotājs, Denzela Vašingtona dēls, aktieris Džons Deivids Vašingtons, seriālu "Game of Thrones" (Troņu spēle) un "Vikings" (Vikingi) zvaigzne Džefersons Holls.

"Delfi.ee" uzsver, ka Igaunijā ieradies arī operators Ross Koša (Ross Coscia), kurš piedalījies filmu "Avengers: Infinity War", "Tag", "Why Him?" un citu tapšanā.

Filmēšanas darbi tika uzsākti 2019. gada maijā. Tie norisināsies septiņās valstīs, tai skaitā Lielbritānijā, Itālijā, Indijā un arī Igaunijā.

Filmas pirmizrāde plānota 2020. gada vasarā.

Kristofers Nolans ieverību guva ar psiholoģisko trilleri "Memento", kas uz ekrāniem nonāca 2000. gadā. Tāpat viņs veidojis trīs supervaroņa Betmena filmas – "Batman Begins" ("Betmens: Sākums", 2005), "The Dark Knight" (Tumšais bruņinieks, 2008), "The Dark Knight Rises" (Tumšais bruņinieks atgriežas, 2012) un citas. Nolana līdz šim jaunākā filma – kara drāma "Dunkirk" (Denkērka, 2017) bija nominēta ASV kinoakadēmijas balvai "Oskars" astoņās kategorijās, no kurām uzvarēja trijās – par par labāko montāžu, labāko skaņu celiņu un labāko skaņas montāžu.