Foto: Uzņemta jauna Dziesmu svētku seriāla 'Kolektīvs' epizode

Latvijā turpinās pirmā seriāla par Dziesmu un deju svētku dalībniekiem – LMT oriģinālseriāla "Kolektīvs" – uzņemšana. Otrās komēdijdrāmas žanra sērijas "Gaismas pils" režisors ir Edgars Kaupers, scenārija autors – Maksis Gauja, "Delfi" informē seriāla producente Zane Ozoliņa.

"Mani iedvesmoja 1985. gada Dziesmu svētku stāsts, kuru atradu interneta plašumos, pirms tam par to nebiju dzirdējis, kā jau lielākā daļa manas paaudzes," stāsta Edgars Kaupers. "Nojautu, ka ir potenciāls izspēlēt fikcionālu konfliktu starp abām pusēm, atklājot aizkulises komiskā gaismā. Papildu iedvesmu deva pieejamie arhīva materiāli – gan Latvijas Televīzijas koncerta ieraksts, gan Anša Epnera īsfilma "Virsdiriģenti", kuru kadrus integrēšu īsfilmā."

"Gaismas pils" stāsta par 1985. gadu, kad Haralds Mednis ir atstādināts no virsdiriģenta amata, bet koris viņu izsauc no skatītāju rindām diriģēt no programmas svītroto "Gaismas pili". Kas pa šo laiku notiek televīzijas busiņā un čekistu kabinetos – tas ir reālā laikā izstāstīts vēsturisks pavērsiens Atmodas pašos sākumos. Galvenajās "Gaismas pils" personāžu lomās būs redzami Toms Treibergs, Ieva Puķe, Marģers Majors, Maksis Gauja, Sandijs Ruļuks, Kārlis Josts, Renārs Mucenieks, Sandra Saltā, Anda Šķerbaka, kā arī jaukto koru "Salve" un "Spārnos" dziedātāji. Daļa sērijas "Gaismas pils" uzņemta Latvijas Televīzijas muzeja telpās, savukārt viena no ainām tika filmēta Rīgas Motormuzeja krājumā esošajā vēsturiskajā LTV tiešraides autobusā.

Pirmās "Kolektīva" sērijas "Degsme" režisors ir Aiks Karapetjans. Viņa veidotā sērija stāsta par Austrālijas latvieti bez savas deju kopas; viņš atbrauc uz Latviju un tik ļoti grib piedalīties Dziesmu un deju svētkos, ka izlūdzas pieņemt viņu kādā deju kolektīvā. Nākamās "Kolektīva" sērijas veidos režisori Oskars Rupenheits, Aivars Čivželis u. c.

Ikvienam korim, deju kolektīvam vai citam svētku dalībniekam bija iespēja kļūt par seriāla scenārija līdzautoru, atsūtot savu stāstu seriāla veidotājiem. Visas sērijas vieno tas, ka to darbība risinās Dziesmu un deju svētku kustības kolektīvos, galvenie varoņi ir šo kolektīvu dalībnieki, un notikumi ir balstīti patiesos stāstos. Vienlaikus seriāla veidotāji uzsver – tas nebūs stāsts par Dziesmu un deju svētkiem, svētki ir šo notikumu fons.

Foto: Lauris Vīksne

Ar XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku lieldrauga LMT atbalstu seriāls "Kolektīvs" no jūnija būs skatāms LMT Viedtelevīzijā un internetā.

XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki Rīgā norisināsies no 30. jūnija līdz 9. jūlijam.