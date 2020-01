Gaidot 'Oskaru' apbalvošanu – 'Critics' Choice' ceremonijā laurus plūc 'Reiz Holivudā'

Santamonikā, Kalifornijā, 13. janvārī, "Critics' Choice" balvu ceremonijā triumfēja režisora Kventina Tarantīno lente "Once Upon a Time... in Hollywood" ("Reiz Holivudā"), kas tagad nostiprinājusi līdera pozīcijas cīņā par "Oskaru" godalgām.

Pirmdien tiks izziņoti nominanti uz "Oskariem", un sacensībā uz šīm prestižajām godalgām "Critics' Choice" balvas tiek uzskatītas par svarīgu barometru.

"Es pirmo reizi piekrītu kritiķiem," Breda Pita vārdā saņemot labākā otrā plāna aktiera godalgu, sacīja Tarantīno, kurš vēlāk atgriezās uz skatuves, lai saņemtu balvu par labāko filmu.

"Reiz Holivudā" saņēma arī labākā oriģinālā scenārija un scenogrāfijas godalgas.

Britu režisora Sema Mendesa filma "1917" saņēma godalgas par montāžu un operatora darbu, bet dienvidkorejieša Pona Džunho filma "Parasite" ("Parazīts") tika godināta kā labākā filma svešvalodā.

Hoakins Fīnikss par lomu filmā "Joker" ("Džokers") saņēma labākā aktiera godalgu, bet Renē Zelvēgere labākās aktrises balvu par veikumu filmā "Judy" ("Džūdija").

Balvas par labāko veikumu otrā plāna lomās saņēma Lora Derna par lomu filmā "Marriage Story" ("Laulības stāsts") un Pits par savu veikumu "Reiz Holivudā".

Edijs Mērfijs tika pagodināts ar balvu par sasniegumiem mūža garumā kino. Viņa filma "Dolemite Is My Name" arī uzvarēja labākās komēdijas kategorijā.

Roberts De Niro un Als Pačīno saņēma godalgu par labāko aktieru ansambļa veikumu filmā "The Irishman" ("Īrs").

Televīzijas godalgu grupā dominēja seriāls "Fleabag" ("Draņķe"), kas saņēma trīs balvas, arī labākās komēdijas godalgu. Labākās televīzijas drāmas balvu saņēma seriāls "Succession" ("Mantinieki").

"Oskaru" balvas tiks pasniegtas Holivudā 9. februārī.