Gangsteris, mācītājs un dumpiniecisks sekssimbols: 10 nozīmīgas Žana Pola Belmondo lomas

Žans Pols Belmondo no dzīves šķīrās 88 gadu vecumā tikai pirms dažām dienām, 6. septembrī, nodzīvojis patiešām iespaidīgu mūžu abpus kinokamerai. Arī sirmā vecumā viņa dzimtenē Francijā Belmondo joprojām bija starp spožākajām ekrāna zvaigznēm – nacionālais lepnums, no kura bērēs 9. septembrī atvadījās ar militāru godu, skanot Enio Morikones mūzikai no filmas "Profesionālis" (Le Professionnel).

Belmondo bērēs Parīzē bija pulcējušies tūkstošiem aktiera pielūdzēju, atdot pēdējo godu bija ieradušies arī citi franču aktieri, tostarp Belmondo laikabiedrs un ekrāna partneris Alēns Delons. Oficiālo atvadu ceremoniju vadīja Francijas prezidents Fransuā Makrons.

Žana Pola Belmondo (1933-2021) iespaidīgā karjera īsteni aizsākās tieši ar galveno lomu Žana Lika Godāra filmā "Līdz pēdējam elpas vilcienam", taču Belmondo bija īstens hameleons un nebūt neaprobežojās tikai ar Godāra filmās atveidotajiem dumpiniekiem. Godārs, Trifo, Šabrols, Melvils... Belmondo spēlēja visu franču "jaunā viļņa" nozīmīgāko autoru filmās – 60. gados atveidojot ap 40 lomu. Belmondo līdzās Alēnam Delonam kļuva par franču vīrišķības simbolu – viņš spēlēja gan melodrāmās, gan pārgalvīgās komēdijās, gan trilleros un detektīvos, turklāt bija slavens kā savu triku izpildītājs, kurš neizmanto kaskadierus.

Piedāvājam iepazīsties ar Žana Pola Belmondo 10 nozīmīgākajām kino lomām "Deutsche Welle" skatījumā.