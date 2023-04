Ginta Zilbaloža filma 'Straume' saņēmusi ievērojamu 'Eurimages' finansējumu

Jaunā režisora Ginta Zilbaloža topošā animācijas filma "Straume / Flow" saņēmusi iespaidīgu finansējumu 400 000 eiro apmērā no Eiropas kopražojumu fonda "Eurimages".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa, tas ir viens no lielākajiem piešķīrumiem fonda pavasara sesijā. Ginta Zilbaloža jaunā filma top kā starptautisks kopražojums sadarbībā ar Francijas un Beļģijas studijām.

Ginta Zilbaloža pilnmetrāžas animācijas filmas "Straume" darbība norisinās krāšņā un cilvēku pamestā, pārplūdušā pasaulē. Filmas centrālais varonis ir ļoti patstāvīgs un neatkarīgs Kaķis, kurš pieradis visu dzīvē darīt viens pats. Patiesību sakot, viņam citi dzīvnieki tā īsti nepatīk. Kaķim, kurš ļoti baidās no ūdens, lielu plūdu dēļ nākas pamest mājas un tomēr atrast kopīgu valodu ar citiem dzīvniekiem, rodot patvērumu nelielā laivā. Uz klāja nāksies sadzīvot ar līderi Putnu, pacifistu Kapibaru, paļāvīgo Suni un mantu vācēju Lemuru, lai izdzīvotu applūdušajā pasaulē, kura ar katru brīdi šķiet arvien draudīgāka. Kaķim būs jāpieņem lēmums – būt neatkarīgam vai sadarboties.

Foto: Kadrs no filmas "Straume"

"Ginta Zilbaloža filma "Straume" uzrunā ar tēlainību, vizualitāti, varoņu ansambli un to, ka filma veidota tīrā kino valodā, bez dialogiem. Lai radītu spēcīgu kino pieredzi, vārdi nav vajadzīgi, to pierādīja jau Ginta iepriekšējā pilnmetrāžas filma "Projām" (2019), kas piedzīvoja ievērojamus panākumus gan Latvijā, gan pasaulē," saka filmas producents Matīss Kaža.

"Mēs priecājamies par iespaidīgo fonda "Eurimages" piešķīrumu filmai "Straume" un arī mūsu jau esošo partneru uzticību. Šobrīd filma ir sagatavota tēlu animācijas izveidei, kas sāksies Marseļā, Francijā jau maija sākumā. Ar "Eurimages" atbalstu filmas veidošanā iesaistīsies pieredzējuši animācijas profesionāļi no Francijas un Beļģijas, un mēs filmu varēsim pabeigt jau līdz nākamā gada pavasarim, kad tā varētu nonākt kinofestivālu apritē," stāsta Kaža.

Režisors Gints Zilbalodis piebilst: "Fonda "Eurimages" atbalsts ir ļoti nozīmīgs, tas palīdzēs mums pabeigt filmu "Straume" pilnvērtīgā kvalitātes līmenī, tāpat arī pievērst festivālu un izplatītāju uzmanību, kas ir ļoti svarīgi, lai filma sasniegtu plašu skatītāju loku visā pasaulē."

Foto: DELFI

Starptautisko kopražojumu fonds Eurimages, kurš darbojas kopš 1988. gada un šobrīd apvieno jau 39 dalībvalstis, martā noturēja 2023. gada pirmo sesiju, tajā finansiāli atbalstītas 32 pilnmetrāžas filmas, tai skaitā sešas dokumentālās filmas un divas animācijas filmas, piešķirot kopumā visiem projektiem 8 275 000 eiro. Līdz ar režisora Ginta Zilbaloža filmu "Straume" šajā sesijā atbalstītas arī topošās filmas, ko veido pieredzējuši un starptautiski ievērojami režisori, piemēram, Deivids Kronenbergs, Agneška Holanda, Kirils Serebreņņikovs. Atbalstu 180 000 eiro apmērā saņēmis Lietuvas spēlfilmas projekts "Badastreika brokastis / Hunger Strike Breakfast" (režisors Karolis Kaupinis), kura veidošanā iecerēta arī Latvijas studijas "Tasse Film" dalība minoritārā kopproducenta statusā.

Filmas Straume tapšanu atbalsta arī Nacionālais kino centrs, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Francijas Nacionālais kino centrs (CNC France), televīzijas "Arte" un Canal+. Filmas top studijās "Dream Well Studio" (Latvija), "Sacrebleu Productions" (Francija) un "Take Five" (Beļģija). Filmas pirmizrāde gaidāma 2024. gada pavasarī, savukārt Latvijas kinoteātros filmu varētu sagaidīt 2024. gada rudenī.