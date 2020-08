Harija Potera sērijas pirmās filmas ieņēmumi pārsnieguši vienu miljardu dolāru

Teju 20 gadu pēc nonākšanas uz lielajiem ekrāniem filmu – miljardieru sarakstam pievienojusies arī "Harry Potter and the Philosophers Stone" ("Harijs Poters un Filozofu akmens", 2001). Tās ieņēmumi šogad pārsnieguši būtisko viena miljarda ASV dolāru atzīmi un tas noticis pateicoties filmas 3D versijas demonstrēšanai Ķīnas kinoteātros.

Pēc "Business Insider" datiem šobrīd industrijā ir 47 filmas, kas pārsniegušas šo ieņēmumu rādītāju. No Harija Potera filmām šajā sarakstā līdz šim bija "Harry Potter and the Deathly Hallows — Part 2" ("Harijs Poters un nāves dāvesti – 2. daļa", 2011). Šīs filmas ieņēmumi šobrīd sasnieguši 1,34 miljardus ASV dolāru. Savukārt visu septiņu Poteriādes filmu ieņēmumi ir 7,74 miljardi ASV dolāru.

Nozīmīgais komerciālās veiksmes rādītājs sasniegts, jo aizvadītājā nedēļas nogalē tās 3D versiju sāka demonstrēt kinoteātros Ķīnā, kas šobrīd vēruši durvis pēc vērienīgajiem Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem. Filmas ieņēmi vienā nedēļas nogalē vien pārsnieguši 13,5 miljonus ASV dolāru.

Atgādinām, ka pirmā filma par jauno burvi Hariju Poteru un viņa draugiem pirmizrādi piedzīvoja 2001. gadā. Filmas scenārija pamatā bija Dž K Roulingas globālā bestsellera pirmā grāmata ar tādu pašu nosaukumu – "Harijs Poters un Filozofu akmens".

"Business Insider" publicētajā filmu, kuru ieņēmumi pārsnieguši vienu miljardu, saraksta pirmajā vietā atrodas 2019. gada filma "Avengers: Endgame" ("Atriebēji Noslēgums"), kuras ieņēmumi sasnieguši jau teju trīs miljardu slieksni. Otro un trešo vietu ieņem divas Džeimsa Kamerona filma – "Avatar" ("Avatars" 2009) un "Titanic" ("Titāniks", 1997).