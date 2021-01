Holivudas karalis, kuru mīlēja sievietes un dievināja skatītāji. Klārkam Geiblam - 120

Klārkam Geiblam liktenis bija lēmis kļūt par pirmo "mačo" kinozvaigzni un tapt kronētam par "Holivudas karali". Geibla zvaigzne uzmirdzēja pagājušā gadsimta 20. un 30. gados vienlaikus ar skaņu filmas dzimšanu. Viņa šarms un vīrišķīgais tēls valdzināja sievietes un atstāja uzticama drauga iespaidu uz vīriešiem. Geibla seksualitāti un nepārvaramo magnētismu atzīmē gandrīz visi, kas viņu pazinuši. Kinozvaigzne Džoana Krouforda, viņa skatuves partnere un arī mīļākā, izteicās, ka Geibls bijis maskulīnākais vīrietis viņas dzīvē. Semjuels Markss, "Vējiem līdzi" montāžas režisors, nodēvēja Klārku Geiblu par "absolūtu vīrišķības iemiesojumu".

Klārka Geibla fenomenālās veiksmes pamatā, bez šaubām, bija viņa piezemētais raksturs, dabiskā pievilcība un iespaidīgi fiziskie dotumi, ko papildināja jau pieminētā seksualitāte. Taču Geibls patiesībā bija arī labs aktieris, tiesa, viņš pats savas dzīves laikā bija skeptisks par savu talantu.

Viljams Klārks Geibls piedzima Kadizā, Ohaio štatā, 1901. gada 1. februārī. Geibla māte nomira, kad viņš bija tikai septiņus mēnešus vecs, un zēnu audzināja tēvs kopā ar pamāti. Kādu laiku Geibls strādāja kopā ar tēvu Oklahomas naftas atradnēs, bet tad 1922. gadā iesaistījās teātra trupā. Divus gadus vēlāk viņš apprecējās ar aktrisi un teātra režisori Džozefīni Dilonu, kurai tobrīd bija jau 39.

Tieši pateicoties Dilonas pūliņiem, Geibls apguva aktiera meistarības pamatus un ieguva pārliecību par sevi. Sieva ieteica viņam palikt pie skatuves vārda Klārks un pat apmaksāja zobārsta izdevumus, lai jaunais talants iegūtu žilbinošu smaidu. Jau krietni vēlāk, 1956. gadā, ASV zobārstu asociācija viņu apbalvoja kā vīrišķīgākā smaida īpašnieku. Pats Klārks par to esot tikai pasmējies, jo nēsājis protēzes.

Šajā laika periodā Geibls galvenokārt spēlēja uz teātra skatuves. 1928. gadā viņš iepazinās ar Ritu Lengemu, bagātu atraitni no Teksasas, kas bija 17 gadus vecāka par Klārku. Viņi, protams, apprecējās, un turīgā sieva izgādāja Klārkam pirmo īsto darbu kino – lomu vesternā "The Painted Desert" 1931. gadā. Tajā pašā gadā Geibls parakstīja līgumu ar studiju "MGM" un ātri vien iemantoja "Holivudas karaļa" statusu. No 1932. līdz 1943. gadam Geibla filmas allaž atradās pirmajā kases grāvēju desmitniekā. Par pirmo lielo panākumu kļuva romantiskā drāma "Red Dust" (1932), kurā viņa partnere bija blondais sekssimbols Džīna Hārlova.

Par Holivudas iekārojamāko aktieri Geibls kļuva pēc lomas Frenka Kapras neprātīgajā komēdijā "It Happened One Night" (1934), kurā viņam bija jāpiedalās par sodu pēc kāda cita piedāvājuma noraidīšanas. Šis darbs Geiblam sarūpēja pirmo un vienīgo "Oskara" balvu viņa karjerā.

Taču vispopulārākais Geibla kino personāžs, protams, ir Rets Batlers no "Vējiem līdzi" (1939). Paradoksāli, taču arī šo lomu viņš ļoti nevēlējās spēlēt, pat neraugoties uz daudzo fanu lūgumiem. Par "Vējiem līdzi" viņš vēlāk izteicās šādi: "Tā ir mana vienīgā filma, kurā meitenei jau pēc pirmā acu uzmetiena nebija skaidrs, ka viņa vēlas mani iegūt." Geiblam vislabāk patika piedzīvojumu filmas, bet jebkas ārpus ierastās komforta zonas viņu biedēja, jo draudēja sašķobīt viņa "mačo" tēlu.

Klārka Geibla dzīves saturu veidoja gan kino, gan sievietes. Geibls allaž centās pavedināt savas ekrāna partneres, un tādas sava laika zvaigznes kā Džoana Krouforda, Lana Tērnere un Loreta Janga publiski atzinušas sakarus ar Geiblu. Filmas "Call of the Wild" (1935) uzņemšanas laikā Geibls kļuva par Loreta Jangas bērna tēva. Tomēr lieta tika noklusēta, Janga pazuda no Holivudas uz diviem gadiem un atgriezās ar mazuli, ko it kā bija adoptējusi. Lai gan baumas par meitenes patieso izcelsmi Holivudā klejoja gadiem, Janga šo faktu atzina tikai pēc nāves iznākušajā autobiogrāfijā.

Kopumā Klārks Geibls bija precējies piecas reizes. Par Geibla mūža mīlestību kļuva trešā sieva – spožā komiķe Kerola Lombarda, kura tikai dažus gadus pēc kāzām gāja bojā aviokatastrofā 1942. gadā. Geibls pēc mīļotās nāves meklēja aizmiršanos armijā un iestājās gaisa spēkos, lai piedalītos 2. Pasaules kara cīņās. Geibls bumbvedēja ekipāžas sastāvā devās bīstamās misijās ienaidnieka teritorijā, taču, kad viņu gandrīz ķēra iznīcinātāja raidītās lodes, studiju bosi panāca Geibla demobilizēšanu.

Klīst leģenda, ka pats Ādolfs Hitlers esot izsludinājis milzu atlīdzību par Geibla sagūstīšanu un atvešanu pie viņa, jo fīrers esot bijis liels aktiera pielūdzējs. Par savu drošsirdību cīņā Geibls saņēma gaisa spēku medaļu un lidotāja krustu, kā arī tika demobilizēts ar majora dienesta pakāpi. Viņš apprecējās vēl divas reizes un piedalījās 27 filmās, tomēr visi aktiera draugi apgalvoja, ka Lombardas nāve uz Geiblu atstājusi neizdzēšamu iespaidu.

Aktrise Mirna Loja (viena no retajām ekrāna partnerēm, kas aktieri tomēr atraidīja) par Geiblu rakstīja, ka viņš bijis liels dzejas cienītājs un pratis lasīt dzeju ar ārkārtīgi niansētu teksta izjūtu, tomēr šo paradumu rūpīgi slēpis. Geibls gandrīz paniski baidījās zaudēt savu vīrišķības etalona tēlu, un lielā mērā tas arī noveda līdz viņa priekšlaicīgajai nāvei filmas "The Misfits" uzņemšanas laikā 1960. gadā.

Geibls, kurš spēlēja kovboju mūža norietā, attiecās no dubliera, un aktiera ķermenis neizturēja fizisko slodzi, ko radīja triki zirga mugurā Nevadas tuksneša svelmē. Aktieris pārdzīvoja sirdslēkmi un nokļuva slimnīcā, kur šķietami sāka atgūties, taču tad sekoja otra lēkme, un 16. novembrī Klārks Geibls devās mūžībā 59 gadu vecumā. Tikai dažas nedēļas vēlāk pasaulē nāca viņa dēls Džons Klārks Geibls. Laikraksti visā pasaulē ziņoja par viņa nāvi ar virsrakstiem – "Karalis ir miris" (vēlāk tas pats notika pēc Elvisa Preslija nāves).