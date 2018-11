Pārsniedzot 77 tūkstošus skatītāju, "Homo Novus" kļuvusi par līdz šim visapmeklētāko programmas "Latvijas filmas Latvijas simtgadei" kinodarbu., apsteidzot tādas populāras filmas kā "Vectēvs, kurš bīstamāks par datoru" un "Paradīze `89", liecina jaunākā apkopotā statistika.

Kā portālu "Delfi" informē filmas veidotāji, "Homo Novus" ir pamanīta arī otrpus okeānam un decembra sākumā būs skatāma uz lielajiem ekrāniem ASV – Baltijas simtgadei veltītajā Bostonas Baltijas filmu festivālā un Amerikas Filmu Institūta organizētajā "European Union Film Showcase" filmu programmā.

Pēc Nacionālā Kino centra sniegtās informācijas šī gada pirmajos desmit mēnešos piecas no 10 skatītākajām filmām Latvijā bija vietējā ražojuma filmas, kas ir nebijis gadījums.

"Homo Novus" panākumus komentē Nacionālā Kino centra vadītāja Dita Rietuma: "Priecājos ar kultūrvēsturiskām atsaucēm piepildītās, vitālās, optimistiskās filmas "Homo Novus", kas turklāt ir arī latviešu literatūras klasikas ekranizācija, panākumiem. "Homo Novus" jau ir kļuvusi par visskatītāko simtgades programmas darbu, īsā laikā, sasniedzot 77 tūkstošus skatītāju. Filmai ir iespējas kļūt par šā gada skatītāko Latvijas filmu, ņemot vērā tās popularitātes dinamiku."

Jau šīs nedēļas nogalē filma būs skatāma arī īpašos seansos Amerikā. Vispirms 25. novembrī tā būs skatāma Baltijas simtgadei veltītajā Bostonas Baltijas filmu festivālā. Savukārt 1. un 7. decembrī tā tiks rādīta prestižajā Amerikas Filmu Institūta rīkotajā "European Union Film Showcase" filmu programmā Vašingtonā. Eiropas filmu kvalitāte un daudzveidība šajā filmu programmā tiek izcelta jau 31. gadu pēc kārtas un šogad tajā tiks izrādītas 49 Eiropas izcilākās filmas. Starp tām sastopama arī pasaulē atzītā režisora Paolo Sorentīno jaunā filma "Loro" un poļu režisora Pavela Pavlikovska meistardarbs no Kannu konkursa programmas – "Aukstais karš" (Cold War), kā arī vairākas citas Kannu festivāla laureātes – "Diamantino", "Dogman", "Girl" u.c. Divpadsmit no programmā iekļautajām filmām šogad nominētas arī Amerikas Kinoakadēmijas balvai kategorijā "Labākā filma svešvalodā".

"Visai filmas komandai ir liels prieks un lepnums par to, ka "Homo Novus" ir ticis pamanīts arī otrpus okeānam. Filmas atrašanās "European Union Film Showcase" filmu programmā viennozīmīgi ir liels gods, jo tajā atrodamas vairāku režisoru filmas, kuri sevi pasaulē jau ir pierādījuši iepriekš, saņemot augsta ranga apbalvojumus," iespaidos par filmas sasniegumu dalās "Homo Novus" producents Ivo Ceplevičs. "Homo Novus" pozitīvi tika novērtēts arī "Lielajā Kristapā" – Liene Rolšteina tika atzīta par labāko kostīmu mākslinieci, kā arī filma saņēma "Rīgas nami" īpašo balvu kā skatītākā filma.

Atgādinām, ka iepriekš "Homo Novus" režisore Anna Viduleja sarunā ar Jāni Domburu "Delfi.tv" pauda viedokli, ka milzīgās finansējuma atšķirības dēļ Latvijas kino nav iespējams konkurēt pasaulē, turklāt viņas filma tapusi, domājot par vietējo auditoriju, nevis par ārvalstu skatītājiem.

"Mēs to visi gribam, mums tas mērķis ir, man arī – es nepadodos un nekādā gadījumā neatkāpjos.

Bet man nav nekādu ilūziju, ka šis mūsu brīnišķīgais gabals par miljonu divi simti varētu konkurēt ar kādu no filmām par 30 miljoniem. Nekādā veidā es to nevarētu iedomāties," sarunā teica Viduleja.

Spēlfilmas "Homo Novus" scenārija autore un režisore ir Anna Viduleja, kura jau sen loloja ideju par Anšlava Eglīša romāna ekranizāciju. "Homo Novus" galvenajā lomā debitē jaunais aktieris Igors Šelegovskis, lomās ir Kristīne Krūze, Kaspars Znotiņš, Andris Keišs, Kaspars Zvīgulis, Aurēlija Anužīte-Lauciņa, Agnese Cīrule, Nikolajs Korobovs, Vilis Daudziņš, Baiba Broka, Guna Zariņa, Gundars Āboliņš, Regīna Razuma, Ģirts Krūmiņš, Ģirts Ēcis un citi. Komēdijā filmējušās arī citas sabiedrībā pazīstamas personas, piemēram, Kaspars Kambala, Intars Busulis un Andrejs Žagars. Filmas veidotāju vidū ir arī operators Jānis Eglītis, galvenais mākslinieks Kirils Šuvalovs (Krievija), scenārija līdzautore Maurīna Tomasa (Apvienotā Karaliste), producenti Ivo Ceplevičs, Jānis Kalējs un Sergejs Berdičevskis.

