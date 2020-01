Iecerēta jauna biogrāfiskā filma par Bobu Dilanu

Amerikāņu režisors Džeimss Mangolds (James Mangold) iecerējis jaunu biogrāfisko filmu par leģendāro dziesminieku un dzejnieku Bobu Dilanu. Kā raksta ārvalstu mediji, plānots, ka galveno lomu filmā atveidos jaunais ekrāna spīdeklis Timotijs Šalamē (Timothée Chalamet).

Plānots, ka filma vēstīs par laiku 60. gados, kad Dilans attālinājās no folkmūzikas un pievērsās rokmūzikai, koncertos sāka spēlēt elektrisko ģitāru un muzicēja kopā ar pavadošo grupu. Filmā būs atainota mūzikas ikonas leģendārā uzstāšanās Ņūportas folkfestivālā 1965. gadā, kur visas iepriekšminētās pārmaiņas izraisīja pamatīgu publikas sašutumu.

Pagaidām nav zināms, kāds būs filmas nosaukums, taču kā darba nosaukums tiek minēts "Going Electric". Tāpat ārvalstu mediji vēsta, ka filmas konsultēšanā iesaistījies pats šobrīd 78 gadus vecais Dilans.

Filmēšana tikšot uzsākta 2020. gada vasarā, pēc tam, kad Šalamē nospēlēs galveno lomu Eimijas Hercogas ar Pulicera prēmiju godalgotās lugas "4000 Miles" iestudējumā Londonā, kas tiks izrādīta "Old Vic" teātrī no 16. aprīļa līdz 23. maijam.

Šī nav pirmā reize, kad Boba Dilana dzīvesstāsts tiek atainots spēlfilmā. Piemēram, 2007. gadā pie skatītājiem nonāca Toda Heinsa filma "I'm Not There", kurā mūzikas leģendu dažādās viņa dzīves epizodēs atainoja seši dažādi aktieri, tai skaitā Keita Blanšeta, Kristians Beils un Ričards Gīrs.

Šobrīd 24 gadus vecais Timotijs Šalamē jau bijis nominēts "Oskara" balvai kategorijā "Labākais aktieris" par lomu filmā "Call Me By Your Name" ("Sauc mani savā vārdā"). Atgādinām, ka jaunākā filma, kurā redzams talantīgais aktieris ir Grētas Gervigas "Little Woman" ("Mazās sievietes").