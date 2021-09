Ietekmīgi un slaveni. Iepazīsti filmas 'Emīlija. Latvijas preses karaliene' galvenos tēlus

Kinoteātrī "Splendid Palace" 20. septembrī pirmizrādi piedzīvos studijas "Mistrus Media" un režisoru Anda Miziša, Kristīnes Želves un Dāvja Sīmaņa patiesos notikumos balstītā daudzsēriju filma "Emīlija. Latvijas preses karaliene". Tā stāsta par "Jaunāko ziņu" un "Atpūtas" izdevēju Emīliju Benjamiņu, kuras personība, bagātība un traģiskais liktenis kļuvuši leģendāri. Filmas veidotāji aicina iepazīties jaunā seriāla galvenajiem personāžiem – Benjamiņu ģimeni, "Jaunāko Ziņu" redakciju un citām spilgtām sava laika slavenībām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Atgādinām, ka “Emīlija. Latvijas preses karaliene” ir daudzsēriju filma, kas pirmo reizi Latvijas kino vēsturē vairākos seansos tiks izrādīta kinoteātros. Tās sešās spēlfilmu un vienā dokumentālajā sērijā tiek atainots laika periods no Emīlijas Benjamiņas izdotā žurnāla “Atpūta” pirmsākumiem līdz viņas bojāejai Sibīrijā, katrā no sērijām atspoguļojot kādu nozīmīgu viņas dzīves fragmentu – ģimenes dzīvi, uzņēmējdarbību, sociālā statusa nostiprināšanu, ietekmi uz politiskajām un kultūras norisēm 20. un 30. gados, sievietes sapņus un problēmas, darbinieku nodevību – un atklājot personībass daudzpusīgās šķautnes. Pēc pirmizrādes filma no 23. septembra būs pieejama skatītājiem izklaides plaformā Tet+, bet jau no 1. oktobra – kinoteātros visā Latvijā. 2022. gadā seriāls būs skatāms arī Latvijas Televīzijā.

Daudzsēriju filmas “Emīlija. Latvijas preses karaliene” izveide tika sākta 2020. gada septembrī, filmēšana notika daudzās ar filmas stāstu saistītās vēsturiskās vietās – gan Benjamiņu namā Rīgā, gan Valdeķu muižā; dokumentālajā sērijā izmantoti unikāli Benjamiņu ģimenes arhīvu materiāli.