Igaunijā rudenī uzņems filmu ar starptautiski pazīstamu aktieru piedalīšanos

Igaunijā šā gada rudenī notiks vēl vienas starptautiski pieredzējušas kino profesionāļu komandas filmas uzņemšana, kurā filmēsies Eiropā un pasaulē pazīstami aktieri, raksta kaimiņvalsts mediji.

Jaunās filmas "Burial" režisors būs Bens Pārkers (Ben Parker, "The Chamber"), bet līdzproducents būs Ivo Felts no Igaunijas filmu studijas "Allfilm".

Filmas notikumi risināsies Otrā pasaules kara pēdējās dienās, kad padomju karavīru grupai, ko vada sieviete Brana Vasiļjeva, ir jānogādā Hitlera mirstīgās atliekas uz Maskavu pie Staļina. Tomēr ceļā viņiem uzbrūk vācu partizāni. Scenārija notikumi ir pilnībā izdomāti.

Kā igauņu medjjiem pastāstīja filmas līdzproducents Ivo Felts, pēc scenārija notikumi risinās Vācijā un Polija, taču filma pilnībā tiks uzņemta Igaunijā.

Filmā galvenajā lomā būs redzama īru aktrise Nima Algara (Niamh Algar), tāpat tajā filmēsies "Harty Potter" Drako Malfojs – Toms Feltons, Daiena Riga (Diana Rigg) no "Game of Thrones" ("Troņu spēle"), kā arī Toms Glinns-Kārnijs (Tom Glynn-Carney), kurš zināms no filmas "Dunkirk" ("Denkērka").

"Mēs nefilmēsim Tallinā, pārsvarā filma tiks uzņemta ārpus apdzīvotām vietām, dabā – Igaunijas mežos. Iespējams, uzbūvēsim kādas dekorācijas, ko kombinēsim ar jau eksistējošām ēkām," pastāstīja Felts.

Viņš arī uzsvēra, ka šādas filmas uzņemšana lielā mērā ir iespējama, pateicoties naudas atmaksas sistēmai, ko Igaunijas Kultūras ministrija iedibināja 2016. gadā. Tā paredz atlīdzināt 30% izdevumu, ko filmas veidotāji iztērē Igaunijā. Tomēr savu lomu nospēlējis arī fakts, ka igauņu producents ir labi pazīstams ar britu producentu Metjū Džeimsu Vilkinsonu (Matthew James Wilkinson). Abi kopā jau strādājuši pie Tanela Toma (Tanel Toom) filmas "Gateway 6" un filma "Burial" ir nākamais kopdarbs. Filmai kā producents piesaistīts arī Pols Higinss.

Felts atklāja, ka šobrīd filma ir agrīnā tapšanas stadijā un filmēšanas plāni var arī mainīties. Turklāt Covid-19 pandēmijas dēļ filmēšana jau ir aizkavējusies – bija plānots, ka uzņemšanas darbi sāksies jau šīs vasaras beigās, taču nu tie pārcelti uz oktobri un novembri.

Šobrīd plānots, ka filma "Burial" kinoteātros varētu nonākt 2021. gada rudenī.

Jau ziņots, ka 2019. gadā Holivudas režisors Kristofers Nolans Tallinā filmēja atsevišķas ainas savai jaunākajai filmai "Tenet", uz Igauniju atvedot tādus aktierus kā Džons Deivids Vašingtons, Roberts Patinsons, Kenets Brana un citus.