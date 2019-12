Igaunijas filma 'Patiesība un taisnība' iekļūst 'Oskara' sacensības labāko desmitniekā

Igaunijas simtgades programmas filma "Patiesība un taisnība" ("Truth and Justice/ Tõde ja õigus") iekļuvusi labāko filmu desmitniekā, kas cīnīsies par ASV kinoakadēmijas balvu "Oskars" kategorijā "Labākā ārvalstu filma", raksta "Delfi.ee".

Režisora un scenārija autora Tanela Tooma filma, kas tapusi pēc igauņu literatūra klasiķa Antona Tamsāres tāda paša nosaukuma romāna motīviem, izvēlēta kā viena no 10 labākajām 91 valsts pieteikumu konkurencē.

Šobrīd par vietu "Oskara" balvas nominantu fināla pieciniekā "Patiesība un taisnība" tā konkurē ar jau Kannu kinofestivālā apbalvotu Dienvidkorejiešu filmu "Parasite" ("Parazīts"), franču "Les Miserables" ("Nožēlojamie"), spāņu režisora Pedro Almodovara jaunāko darbu "Pain and Glory", čehu filmu "The Painted Bird", Ungārijas "Those Who Remained", Ziemeļmaķedonas "Honeyland" ("Medus zeme"), Polijas "Corpus Christi", Krievijas "Beanpole" un Senegālas pieteikumu "Atlantics".

Tammsāres piecu daļu romāns "Patiesība un taisnība", kas latviski pazīstams kā "Zeme un mīlestība", iznācis laikā no 1926. līdz 1933.gadam un tiek uzskatīts par vienu no nozīmīgākajiem igauņu literatūras darbiem.

Filma "Patiesība un taisnība" pirmizrādi piedzīvoja šā gada februārī un izraisīja plašu mūsu kaimiņvalsts skatītāju interesi – pirmajā nedēļas nogalē pēc pirmizrādes to noskatījās 51 239 cilvēku. Kopumā to kinoteātros līdz šim noskatījušies 267 000 cilvēku, padarot to par visu laiku skatītāko filmu Igaunijā.

Igaunijas simtgades programmas noslēdzošais kinodarbs tika nofilmēts pusotra gada laikā, tajā piedalās 102 aktieri, neskaitot masu skatu dalībniekus. Filmas budžets bija 2.5 miljoni eiro, no tiem aptuveni piektā daļa tikusi iztērēta dekorācijām un vides iekārtošanai, raksta "Delfi.ee".

Jau ziņots, ka Latvija šogad "Oskara" balvai kategorijā "Labākā ārvalstu filma" virzīja Dāvja Sīmaņa filmu "Tēvs Nakts" par ebreju glābēju Žani Lipki. Savukārt no Lietuvas ārvalstu filmas kategorijā tika pieteikta režisora Kristijona Vildžūna filma " Senekos diena" ("Senekas diena"), kuras veidošanu atbalstījusi arī Latvijas un Igaunija.

Atgādinām, ka 2014. gadā "Oskara" balvas fināla pretendentu vidū bija Igaunijas un Gruzijas kopražojuma filma "Mandariinid" (Mandarīni).