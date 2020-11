Ivara Zviedra filma 'Valkātājs' saņēmusi balvu Jihlavas festivālā

Ivara Zviedra filma "Valkātājs", kuru pasaulē pazīst ar nosaukumu "Latvian Coyote", sestdien, 31. oktobrī, prestižajā Jihlavas dokumentālo filmu festivālā saņēma galveno balvu Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu konkursa programmā "Between the Seas / Starp jūrām", portālu "Delfi" informēja Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa.

Žūrija savu izvēli pamato ar režisora jūtīgo pieeju izvēlētajam varonim, parādot mums globāli labi zināmo tēmu no līdz šim neatklātas perspektīvas. "Šī pieeja skatītājiem ļāvusi ne tikai piekļūt ļoti tuvu filmas galvenajam varonim, bet arī dziļi ienirt tēmā. Iespaidu pastiprina arī spēcīga kinematogrāfiskā un režisoriskā vīzija," teikts konkursa žūrijas lēmumā.

Kopumā šajā programmā par galveno balvu sacentās 10 filmas, bet uzvarētājs saņem 10 000 eiro balvu. Programmu "Between the Seas / Starp jūrām", kas nosaka labāko dokumentālo filmu Centrāleiropas un Austrumeiropas mērogā (Best Central and East European Documentary), var uzskatīt par Jihlavas festivāla otro konkursu, tūlīt pēc kategorijas "Best World Documentary Film".

Jāatgādina, ka filma Valkātājs, kas Jihlavā piedzīvoja pasaules pirmizrādi, ir stāsts par profesiju, kuru pierobežā radījusi globalizācija un bezdarbs, – valkātāju rūpals ir bēgļu ievešana Eiropas Savienībā. Filma seko līdzi pierobežas iedzimtā Pepiņa gaitām. Viņš mežā pie Eiropas Savienības austrumu robežas naktī satiek nelegālos imigrantus – tā ir nejaušība vai rūpīgs plāns?

Šogad Covid-19 pandēmijas laiks savas korekcijas ieviesis arī festivālu dzīvē, un Ivars Zviedris, kā visi citi festivāla dalībnieki, Čehijā notiekošo apbalvošanas ceremoniju vēroja attālināti, sēžot savā dīvānā mājās un izmantojot saziņas platformu "Zoom". Režisors un operators Ivars Zviedris, kurš saņēmis dažādus starptautiskos apbalvojumus un arī Nacionālo kino balvu "Lielais Kristaps", balvu Jihlavā saņem pirmo reizi.

Pēc uzvaras Zviedris sacīja: "Kinematogrāfiskajā vērojumā vienmēr sabiedrotais ir laiks. Vairāk nekā trīs gadus kopā ar Haraldu Ozolu dzīvojām blakus filmas galvenajam varonim Gatim Pamilam-Pamilijānam, kuru visi sauc par Pepiņu, blakus robežsargiem un nelegālajiem robežpārkāpējiem. Pierobežā svinējām Jaungadus un Līgo svētkus, un sagaidījām Pepiņu atgriežamies no cietuma. Laiks ļāva mums izveidot stāstu par globalizācijas attiecībām ar cilvēkiem uz Latvijas un Eiropas Savienības galējās austrumu robežas."

Tikmēr Latvijā filma "Valkātājs" ir izvirzīta Nacionālajai kino balvai "Lielais Kristaps" divās nominācijās – kā labākā pilnmetrāžas dokumentālā filma un par labāko operatora darbu dokumentālajā filmā (operatori šajā filmā ir divi – Ivars Zviedris un Haralds Ozols), savukārt Tallinas festivāls "Black Nights", kas sāksies 13. novembrī, nupat izziņojis Baltijas konkursa skates programmu, un tai atlasīts arī "Valkātājs".

Filmu tiešsaistē var noskatīties šeit.