Ivara Zviedra filmu 'Valkātājs' rādīs Jihlavas festivālā Čehijā

Starptautisko pirmizrādi Čehijā, Jihlavas dokumentālo filmu festivāla konkursa programmā 27. oktobrī piedzīvos Ivara Zviedra dokumentālā filma "Valkātājs", kura starptautiski tiek piedāvāta nosaukumu "Latvian Coyote", portālu "Delfi" informē Nacionālā kino centra (NKC) pārstāve Kristīne Matīsa.

Latvijas pirmizrādi filma piedzīvoja pagājušā gada rudenī. Tā stāsta par nodarbošanos, ko Latvijas pierobežā radījusi globalizācija un bezdarbs, – "valkātāju" rūpals ir bēgļu ievešana Eiropas Savienībā. Filma seko līdzi pierobežas iedzimtā Pepiņa gaitām. Viņš mežā pie Eiropas Savienības austrumu robežas naktī satiek nelegālos imigrantus – tā ir nejaušība vai rūpīgs plāns? Jihlavas festivāla programmā Ivara Zviedra darbs minēts kā viena no tām dokumentālajām filmām, kas jāredz katram. Festivāla programmas veidotāji uzsver – tas ir gan eksotisks pamestās pierobežas portrets, gan skaudrs stāsts par cilvēkiem, kuri par niecīgu samaksu gatavi riskēt ar savu brīvību.

No 27. oktobra līdz 8. novembrim 24. Jihlavas dokumentālo filmu festivālā tiks demonstrētas vairāk nekā 220 filmas no visas pasaules, sadalītas vairākās atšķirīgās konkursa programmās un ārpuskonkursa skatēs. Šobrīd dokumentālā kino galvenās tēmas ir Covid-19 pandēmija, klimata izmaiņas un fundamentālais jautājums, kuru kinematogrāfs uzdod bieži – kur ir mūsu mājas? Ivara Zviedra filma "Valkātājs" ir iekļauta Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu konkursa programmā "Between the Seas / Starp jūrām"; pavisam šajā programmā ir 10 filmu, un vairākas no dažādiem skatpuntiem pēta bēgļu un pasaules staigātāju tēmu. Konkursa uzvarētājs saņems 10 000 eiro balvu.

Jihlavas festivāla direktors Mareks Hovorka atzīst, ka Covid-19 pandēmijas laiks ieviesis korekcijas arī festivālu dzīvē. "Mums ļoti žēl, ka nevaram filmas parādīt uz lielā ekrāna kinoteātros, bet arī šajā bezizejas situācijā mēs gribam saskatīt iespēju. Viens no situācijas pozitīvajiem aspektiem ir tāds, ka ikviens interesents varēs redzēt festivāla filmas," uzsver Hovorka, paziņojot, ka Jihlavas festivāls šogad notiek tiešsaistē. "Pirms 15 gadiem, tieši tajā pašā laikā, kad dzima "Youtube", Jihlavas dokumentālo filmu festivāls nodibināja pirmo "video on demand" portālu, kas veltīts dokumentālajam kino un ļauj piekļūt plašam filmu katalogam. Šobrīd "DAFilms.com" ir viena no Eiropā vadošajām VoD platformām un Jihlavas festivāla sadarbības partneris". Tāpēc šajā platformā vairāk nekā 220 festivāla filmas būs pieejamas skatītājiem Čehijā, bet vairāk nekā 80 – kinomīļiem visā pasaulē.

Režisors Ivars Zviedris ir gandarīts par dalību vienā no Eiropas slavenākajiem dokumentālā kino festivāliem, lai gan pats uz Čehiju pandēmijas dēļ nedosies. "Ļoti gribētos, bet nevaru atļauties braukt uz Jihlavu. Gan tāpēc, ka tas pandēmijas laikā nebūtu atbildīgi, gan tāpēc, ka filmēju, kā latvieši un kovids plosās Latvijā," saka režisors, kurš kopš pandēmijas sākuma dokumentē Covid-19 radītos notikumus Latvijā, veidojot jaunu dokumentālo filmu.

Jau ziņots, ka Latvijā filma "Valkātājs" ir izvirzīta Nacionālajai kino balvai "Lielais Kristaps" divās kategorijas – kā labākā pilnmetrāžas dokumentālā filma un par labāko operatora darbu dokumentālajā filmā (operatori šajā filmā ir divi – Ivars Zviedris un Haralds Ozols).

Latvijā filma "Valkātājs" kopš pirmizrādes 2019. gada decembrī izrādīta gan lielo pilsētu kinoteātros, gan novadu kultūras namos un citās kinodemonstrēšanas vietās. Šobrīd filmu ir iespējams noskatīties tiešsaistē šeit.