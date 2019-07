Izrādīs Vertova 'Cilvēks ar kinokameru' ar 'Rihards Lībietis Orchestra' muzikālo pavadījumu

Pirmdien, 8. jūlijā, Kaņepes Kultūras centrā notiks Dzigas Vertova filmas "Cilvēks ar kinokameru" (1929) izrādīšana, un revolucionāro mēmo filmu muzikāli pavadīs apvienība "Rihards Lībietis Orchestra", portālu "Delfi" informē KKC pārstāve Anna Luīze Pētersone.

""Kaņepes Kultūras centrā nu jau ceturto mēnesi dzīvo mazais kinoteātris "Kino Augusts". Atsaucoties uz augusta kā astotā mēneša vietu kalendārā, arī turpmāk ik mēnesi atzīmēsim astoto datumu. Jūlijā to svinēsim ar vienu no revolucionārākajām filmām, kuru daudzviet atzīmē kā vienu no nozīmīgākajiem notikumiem pasaules kino vēsturē. Šo vakaru papildinās arī lieliskā muzikālā apvienība "Rihards Lībietis Orchestra", solot ne vien brīnišķīgu mēmā kino pavadījumu, bet arī augstvērtīgu muzikālu pieredzi," stāsta Kaņepes Kultūras centra kultūras programmas koordinatore Kristīne Liniņa.

Dzigas Vertova revolucionārā filma "Cilvēks ar kinokameru" (1929) iemūžina anonīmu pilsētu Padomju Savienībā pagājušā gadsimta 20. gados, sekojot tās dzīvei dienas plūdumā. Cilvēks ar kinokameru ir veltījums modernajai pilsētai, pievēršot īpašu uzmanību tās augstceltnēm, cilvēku pūļiem, nemitīgajai kustībai un modernajām transporta iespējām, slavējot cilvēces tehnoloģisko progresu. Tā ir mēmā dokumentālā filma, kas eksperimentē ar formu, izmantojot dažādus kinematogrāfiskus paņēmienus, kas filmai piešķir nenoliedzamu avangardisku svaigumu.

"Rihards Lībietis Orchestra"" ir kvintets, kas izpilda plašas dinamikas pasaules mūziku, savā skanējumā iekļaujot elementus no Āfrikas, Tuvo Austrumu folkmūzikas un džeza. Grupas sastāvā darbojas Rihards Lībietis (ģitāra), Erna Daugaviete (čells), Matīss Repsis (perkusijas), Gints Smukais (ģitāra) un Lauma Kazaka (bass). Savas pastāvēšanas laikā sastāvs izdevis vairākus albumus, un aizvadījis veiksmīgus koncertus Baltijas valstu klubos, koncertvietās un festivālos.

Biļetes uz seansu par 4 eiro ir iespējams iegādāties "Bezrindas.lv" vai pie ieejas. Vietu skaits ir ierobežots.