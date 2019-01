Izsludināta pieteikšanās dokumentālo īsfilmu konkursam 'Latvijas kods. Latvija šodien'

Latvijas Televīzija izsludinājusi pieteikšanos dokumentālo īsfilmu konkursam "Latvijas kods. Latvija šodien", kas norisināsies jau septīto gadu, un šogad paredzēts atbalstīt vismaz piecu dokumentālo īsfilmu izveidi. Konkursa pieteikumus iespējams iesniegt līdz 21. februārim pulksten 16.00, portālu "Delfi" informē LTV pārstāve Krista Luīze Priedīte.

Konkursa mērķis ir gan rosināt dokumentālistu interesi par aktuālām sabiedriskām norisēm, gan veicināt viņu spēju apvienot analītisku skatījumu un māksliniecisku redzējumu īsa un kodolīga televīzijas dokumentālās īsfilmas žanrā. Kā katru gadu, filmu cikls aktualizē tēmas, kas pelnījušas plašu sabiedrības ievērību.

"Šogad aicinām stāstīt stāstus, kas fiksē tādus Latvijas kodus kā valstiskums, kultūru daudzveidība, mediju daudzveidība, vide un infrastruktūra, izglītība un zinātne un citus sabiedriski nozīmīgus jautājumus. Tāpat aicinām pieteikt svaigas interpretācijas par būtisku vēstures un nākotnes notikumu ietekmi uz šodienas Latvijas realitāti," galvenos šī gada Latvijas koda meklējumu virzienus iezīmē LTV projekta vadītāja Zane Valeniece.

Projekts "Latvijas kods" ir nozīmīgs dokumentālo īsfilmu žanra attīstītājs Latvijā. Katru gadu ar filmu radošajām komandām strādā pieaicināti dokumentālā kino eksperti kā no Latvijas, tā ārvalstīm, palīdzot filmu veidotājiem to tapšanas procesā. "Būtiski, ka projekts nostiprina sadarbību starp kino nozares neatkarīgajiem producentiem un sabiedrisko televīziju," uzsver projekta vadītāja Zane Valeniece. Sešu gadu laikā ir tapušas 34 dokumentālas īsfilmas, kas katra no tām kalpo par nozīmīgām audiovizuālajām liecībām, nezaudējot savu aktualitāti. Iepriekšējo gadu laikā tapušās filmas iespējams noskatīties sabiedrisko mediju satura atskaņotājā "Replay.lv", bet portālā "Lsm.lv" filmas skatāmas ar subtitriem angļu valodā.

Konkursā aicināti piedalīties gan sevi jau apliecinājuši kino profesionāļi, gan jaunie dokumentālā kino talanti. Ar konkursa nolikumu var iepazīties Latvijas Televīzijas mājaslapā.