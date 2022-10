Izziņo jaunu filmu par slaveno detektīvu Erkilu Puaro

"20th Century Studios" izziņojusi jaunu filmu par slaveno detektīvu Erkilu Puaro – "Haunting in Venice". Šī būs jau trešā filma, ko studija veido pēc detektīvromānu karalienes Agatas Kristi darbu motīviem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā vēsta ārvalstu mediji, jaunās kinolentes režisors būs britu aktieris Kenets Brana un, tāpat kā iepriekšējās filmās, viņš pats arī atveidos galveno lomu.

Studija izziņojusi arī pārējo aktieru sarakstu – jaunajā filmā varēs redzēt Tīnu Feju, Džeimiju Dornanu, Mišelu Jeo, Kaliju Allenu un citus aktierus.

Filmas notikumi risināsies īsi pēc Otrā pasaules kara beigām, Visu svēto dienas laikā Venēcijā, kur, protams, tiks dzītas pēdas kādai slepkavībai. Filmas scenārijs tapis, iedvesmojoties no Kristi romāna "Hallowe'en Party" (latviski grāmata izdota ar nosaukumu "Veciem grēkiem garas ēnas", 2005).

Filmā pensionētais detektīvs Puaro dosies uz kādu garu izsaukšanas seansu spoku apsēstā palaco. Tur notiks slepkavība un detektīvam atkal būs jārisina, kurš tad šoreiz ir vainīgais.

"Šī būs fantastiska Erkila Puaro tēla un arī Agatas Kristi franšīzes attīstība," tā par topošo filmu saka Brana. "Tās pamatā ir mazzināms un daudzslāņains Visu svēto dienas mistērijas stāsts, kas norisinās valdzinošā pilsētā. Tā mums, filmu veidotājiem, ir brīnišķīga iespēja radīt mūsu publikai kaut ko patiešām stindzinoši pievilcīgu."

Plānots, ka filmas uzņemšana sāksies šī gada novembrī, filmēšana notiks gan Londonā, gan Venēcijā. Šobrīd iecerēts, ka uz lielajiem ekrāniem tā nonāks 2023. gadā.

Iepriekš iznākušas jau divas Keneta Branas filmas pēc Kristi darbu motīviem "Murder on the Orient Express" ("Slepkavība Austrumu ekspresī", 2017) un "Death on the Nile" ("Nāve uz Nīlas", 2022).