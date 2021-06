Izziņo šā gada Kannu kinofestivāla konkursa programmu

Kannu kinofestivāls jūlijā atgriežas ar bagātīgu filmu klāstu konkurencē par festivāla galveno balvu "Zelta palmas zaru" un daudziem bijušo festivālu uzvarētājiem un favorītiem.

Pagājušajā gadā Kannu kinofestivāls pandēmijas dēļ tika atcelts, bet šogad norisināsies no 6. līdz 17. jūlijam.

Uz Kannu kinofestivāla galveno balvu "Zelta palmas zaru" pretendēs 24 filmas, tostarp franču režisora Leo Karaksa jaunākā filma "Annette" ar Ādamu Draiveru un Marionu Kotijāru galvenajās lomās, ar kuru festivāls tiks atklāts.

Kannu kinofestivāla žūriju šogad vadīs novatoriskais ASV kinorežisors Spaiks Lī, kļūstot par pirmo melnādaino prestižajā žūrijas prezidenta amatā.

Filmu tirgus, kas parasti notiek paralēli festivālam, notiks virtuālā formātā no 21. līdz 25. jūnijam.

Filmas, kas pretendē uz Kannu kinofestivāla galveno balvu "Zelta palmas zaru":

"Annette" - Leo Karakss, Francija;

"The French Dispatch" - Vess Andersons, ASV;

"Benedetta" - Pols Verhovens, Nīderlande;

"A Hero" - Asgars Farhadi, Irāna;

"Tout s'est Bien Passe" - Fransuā Ozons, Francija;

"Tre Piani" - Nanni Moreti, Itālija;

"Titane" - Džūlija Dukorno, Francija;

"Red Rocket" - Šons Beikers, ASV;

"Petrov's Flu" - Kirils Serebreņņikovs, Krievija;

"Par un Demi Clair Matin" - Bruno Dumons, Francija;

"Nitram" - Džastins Kurzels, Austrālija;

"Memoria" - Apičatpongs Virasetakuls, Taizeme;

"Lingui" - Mahamats Salehs Haruns, Čada;

"Les Olympiades" - Žaks Odiārs, Francija;

"Les Intranquilles" - Žoakims Lafoss, Beļģija;

"La Fracture" - Katrīna Korsīni, Francija;

"The Worst Person in the World" - Žoakims Trīrs, Norvēģija;

"Compartment No 6" - Juho Kuosmanens, Somija;

"Casablanca Beats" - Nabil Ajušs, Francija-Maroka;

"Ahed's Knee" - Nadavs Lapids, Izraēla;

"Drive My Car" - Rjusuke Hamaguči, Japāna;

"Bergman Island" - Mija Hansena-Lova, Francija;

"The Story of My Wife" - Ildiko Enjedi, Ungārija;

"Flag Day" - Šons Penns, ASV.