Izziņota 23. Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma programma

No 3. līdz 8. septembrim norisināsies Latvijas Nacionālā kino centra rīkotais 23. Baltijas jūras dokumentālo filmu forums (Baltic Sea Docs). Forums ir nozīmīgākais dokumentālajām filmām veltītais projektu tirgus Baltijas valstīs, kas ik gadu Rīgā pulcē vairāk nekā 100 profesionāļu, bet skatītājiem Latvijā piedāvā iepazīties ar ievērojamām pēdējo gadu filmām.

Ik gadu Rīgā (kinoteātrī K.Suns) – un nu jau septīto gadu arī Latvijas reģionu pilsētās – forums piedāvā augstvērtīgu dokumentālo filmu programmu. Trīs filmu izlase šogad tiks demonstrēta Cēsīs (Vidzemes koncertzālē "Cēsis"), Jēkabpilī (Jēkabpils Tautas namā "Kino mītne"), Liepājā (kinoteātrī "Balle"), Rēzeknē (Latgales Vēstniecībā "Gors") un Valmierā (kinoteātrī "Gaisma").

Foruma filmu skati Rīgā kinoteātrī "K Suns" otrdien, 3. septembrī, atklās nīderlandiešu režisores un mākslinieces Saskijas Bodekes filma "Grīneveja alfabēts" (The Greeneway Alphabet, 68 min, 2017, Nīderlande) – negaidīti vitāls un atklāts vēstījums par režisores dzīvesbiedra, leģendārā kino autora Pītera Grīneveja, radošo pasaules skatījumu, attiecībām ar ģimeni, mākslu un kino. Pēc seansa skatītāji aicināti piedalīties kinozinātnieces, Nacionālā Kino centra vadītājas Ditas Rietumas sarunā ar filmas režisori.

Latvijas reģionos tiks izrādītas trīs foruma filmas. Ķīniešu režisoru Naņfu Vanas un Dzjalinas Džanas darbs "Dzimusi Ķīnā" (One Child Nation, 89 min, 2019, ASV) ļaus ielūkoties vienā no noslēpumainākajiem sociālajiem eksperimentiem cilvēces vēsturē, dziļi personiski stāstot par "dzimstības kontroles politikas" ieviešanu un ietekmi uz pasaules milzīgāko kopienu. Somu režisores Rētas Huhtanenas filma "Molenbēkas dievi" (Gods Of Molenbeek, 73 min, 2019, Somija) ir nebēdnīgā rotaļīgumā notverts divu Briseles multikulturālajā vidē augošu puiku bērnības portrets, kas apliecina, ka draudzības spēks ir lielāks par pieaugušo izveidotajām etnisko un reliģisko aizspriedumu barjerām. Trešdien, 4. septembrī, pēc filmas seansa Rīgā kinoteātrī "K Suns" skatītājiem būs iespēja tikties ar režisori Rētu Huhtanenu klātienē.

Savukārt trešā filma, ko foruma ietvaros plānots izrādīt Latvijas reģionos, ir šogad starptautiskajos festivālos iecienītā "Medus zeme" (Honeyland, rež. Ļubomirs Stefanovs, Tamāra Kotevska, 85 min, 2019), gleznieciski krāšņa sāga par Ziemeļmaķedonijas neskarto kalnu dabu un kolorīti askētisko bitenieci Hatidži, kas nodarbojas ar šķietami aizvēsturisku biškopības metodi. Pēc filmas seansa ceturtdien, 5. septembrī kinoteātrī "K Suns" plānota publiska diskusija par vidi, patēriņu un iespējām būt draudzīgākiem zemei. Diskusiju vadīs žurnāliste Elīna Kolāte.

Foruma programmā iekļautas arī starptautisku atzinību guvušās filmas – Nīderlandes režisores Hedijas Honigmanes "Pārinieks"(Buddy, 86 min, 2018) – aizkustinoša slavas dziesma servisa suņiem un cilvēka garīgajam spēkam, neraugoties uz dzīves pārbaudījumiem, ungāru režisores Bernadetas Tuzas-Riteres dokumentāli virtuozais pētījums par mūsdienu verdzību Eiropā – "Kalpone gūstā" (A Woman Captured, 89 min, 2017, Ungārija, Vācija), pasaules festivālu publikas favorīte, sīriešu režisores Vaadas Al Katības mīlestības vēstule savai jaundzimušajai meitai un spilgts kara plosītās Alepo pilsētas mierīgo iedzīvotāju portrets "Veltījums Samai" (For Sama, 95 min, 2019, Lielbritānija, ASV), kā arī izaicinošā dāņu režisora Madsa Brigera jaunākais un šokējošākais dokumentālais detektīvs par pasaules lielvaru slepenajiem darījumiem Āfrikā – "Neatrisinātā lieta" (Cold Case Hammarskjöld, 128 min, 2019, Dānija, Norvēģija, Zviedrija, Beļģija).

Filmas tiks demonstrētas oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu un angļu valodā. Skolēniem, studentiem, pensionāriem un kino profesionāļiem, uzrādot apliecības, seansi būs pieejami bez maksas, iepriekš saņemot brīvbiļetes kinoteātru kasēs. Biļešu iepriekšpārdošana uz seansiem Rīgā vietnē www.bezrindas.lv sāksies no 9. augusta, savukārt kinoteātra "K Suns" kasē – no 23. augusta (darbdienās no plkst. 17.00), biļešu cena – 3 eiro. Citu pilsētu biļešu cenu un tirdzniecības informācijai sekot kino izrādīšanas vietu mājaslapās.

Foruma industrijas daļa kino profesionāļiem

Pasākums filmu profesionāļiem un projektu tirgus šogad norisināsies no 3. līdz 7. septembrim.

Profesionāļiem dalība projektu tirgū paver iespēju ar saviem projektiem iepazīstināt potenciālos sadarbības partnerus – TV pārstāvjus un filmu izplatītājus, piesaistot filmu realizēšanai nepieciešamo līdzfinansējumu un nodrošinot iespēju uzrunāt starptautisku skatītāju auditoriju. Pirms projektu tirgus foruma dalībnieki piedalās īpašos sagatavošanas kursos, ko vada starptautiski atzīti dokumentālā kino eksperti un pieredzējuši producenti.

Forumam atlasītie filmu projekti pārstāv Baltijas jūras reģiona valstis vai tematiski skar šī reģiona aktualitātes.

Foruma projektu tirgum šogad atlasīti 25 topošu dokumentālu filmu pieteikumi no 20 valstīm, to skaitā arī četri Latvijas projekti: režisora Kaspara Gobas projekts "Gaļas cena" (Ruckas mākslas fonds), Ivara Zviedra projekts "Kas tu esi pa dzīvi?" (Ego Media), "Riga Palace" – režisors Armands Začs (SKUBA films), Latvijas, Itālijas un Argentīnas kopražojums "Dzīves tango", režisores Erika Lifredo, Krista Burāne (VFS Films, B&B Film, Nativa Contenidos).

Pilnu atlasīto projektu sarakstu var skatīt šeit.

Baltijas jūras dokumentālo filmu forums pirmo reizi notika 1997. gadā Dānijā, bet nu jau 15. gadu forums notiek Rīgā.