Izziņota Kannu kinofestivāla programma

Ceturtdien, 18. aprīlī izziņota 72. Kannu kinofestivāla programma, konkursa skatē par "Zelta palmas zaru" sacentīsies Džima Džārmuša, Terensa Malika, Ksavjera Dolana, Pedro Almodovara un citu režisoru filmas. Festivāla rīkotāji uzsver, ka šogad festivāla programmā īpaši pievērsta uzmanība režisorēm – sievietēm. Četras sieviešu veidotas filmas iekļautas arī konkursa skatē.

Par "Zelta palmas zaru" sacentīsies austriešu režisores Džesikas Hausneres filma "Little Joe", franču režisoru Selīnes Sjiamas "Portrait of a Lady on Fire", Žustīnes Trijē "Sibyl" un Mati Dio "Atlantique".

Kannās pirmizrādi piedzīvos amerikāņu režisora Terensa Malika vēsturiskā drāma par Otro pasaules karu "A Hidden Life", tāpat pasaule pirmizrāde gaidāma filmai "Frankie" ar Izbellu Ipēru galvenajā lomā.

Tāpat konkursā par "Zelta palmas zaru" sacentīsies Pedro Almodovara filma "Pain and Glory" ar Antonio Banderasu galvenajā lomā. Tāpat konkursa programmā atgriezīsies Ksavjers Dolans ar "Matthias and Maxime", Žans Pjērs un Liks Dardēni ar filmu "The Young Ahmed".

Preses konferencē netika pieteikta Kventina Tarantino jaunākā filma "Once Upon a Time in America", tomēr, kā ārvalstu medijiem atklājis Kannu kinofestivāla direktors Tjerī Fremo, filma vēl nav pabeigta, tomēr viņš cer, ka tās pasaules pirmizrādes festivāla programmā notiks kā iepriekš plānots.

Jau ziņots, ka festivāls tiks atklāts 14. maijā ar Džima Džarmuša jauno melno komēdiju "The Dead Don't Die" (Mirušie nemirst), kas arī būs viena no konkursa skates filmām.

Kopumā par "Zelta palmas zaru" sacentīsies 18 filmas. Tāpat līdz ar konkursa programmu izziņotas filmas, kas tiks demonstrētas programmā "Un Certain Regard", ārpuskonkursa programmā un īpašajos seansos. Plašā par programmu – festivāla mājaslapā.

Kannu kinofestivals ir Eiropas prestižākais filmu festivāls, kas Francijā notiek jau kopš 1946. gada. Festivāla galvenā balva, ko pasniedz labākajai filmai, ir "Zelta palmas zars".

Paralēli oficiālajai konkursa programmai, notiek arī dažādas alternatīvās filmu skates, kā arī vērienīgs filmu tirgus un kino profesionāļu tikšanās, prezentācijas un kontaktu apmaiņa.

Šogad Kannu kinofestivāls notiek no 14. līdz 25. maijam.