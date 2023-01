Izziņotas BAFTA nominācijas, līdere – 'Rietumu frontē bez pārmaiņām'

Vācu filma "All Quiet On The Western Front" ("Rietumu frontē bez pārmaiņām") saņēmusi 14 nominācijas Britu filmu akadēmijas balvai (BAFTA). Tā pretendē uz balvu arī galvenajā kategorijā "Labākā filma", kā arī "Labākā filma svešvalodā".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kino straumēšanas platformā "Netflix" skatāmā kinolente ir rakstnieka Ēriha Marijas Remarka populārā romāna ar tādu pašu nosaukumu adaptācija. Romāns "Rietumu frontē bez pārmaiņām", kas iznāca 1929. gadā, vēsta par Pirmā pasaules kara šausmām, brutalitāti un bezjēdzību no jauna kareivja skatpunkta. Pēc grāmatas filmas tapušas jau 1930. un 1979. gadā.

Lielu daļu nomināciju "Rietumu frontē bez pārmaiņām" saņēmusi tehniskajās kategorijās – novērtēts gan kostīmu, gan grima mākslinieku darbs, tāpat nominācijas saņemtas par vizuālajiem efektiem, operatora darbu, montāžu, skaņu, utt. Filmai gandrīz nav atsevišķu aktiermākslas nomināciju (izņemot Albrehtam Šuham, kurš nominēts kategorijā "Labākais aktieris otrā plāna lomā"), taču Britu filmu akadēmija novērtējusi visu filmas aktieru ansambli, tāpat uz BAFTA balvu pretendē režisors Edvards Bergers.

Pa desmit nominācijām saņēmušas filmas "Everything Everywhere All At Once" ("Viss visur vienlaikus") un " The Banshees of Inisherin". Biogrāfiskā filma par rokenrola karali Elvisu Presliju "Elvis" saņēmusi deviņas nominācijas, bet psiholoģiskā drāma "Tara" ("Tár") - piecas. Visas minētās filmas pretendē uz BAFTA "Zelta masku" arī galvenajā - "Labākās filmas" – kategorijā.

Kā norāda BBC, nomināciju sarakstā pie galvenajām kategorijām "Labākā filma" un "Labākais režisors" nav atrodams Stīvens Spīlbergs un viņa daļēji autobiogrāfiskā filma "The Fabelmans" ("Fabelmani"), kas ar divām balvām labākas drāmas un režijas kategorijās pirms pāris nedēļām triumfēja Holivudas ārzemju preses asociācijas "Zelta globuss" ceremonijā. Filma saņēmusi BAFTA nomināciju tikai vienā kategorijā – par labāko oriģinālo scenāriju.

BAFTA ceremonija Londonā notiks 19. februārī. To vadīs aktieris Ričards E Grants.

BAFTA nominācijas

Labākā filma:

"All Quiet on the Western Front";

"The Banshees of Inisherin";

"Elvis";

"Everything Everywhere All At Once";

"Tár"

Labākā britu filma:

"Aftersun";

"The Banshees of Inisherin";

"Brian And Charles";

"Empire of Light";

"Good Luck to You, Leo Grande";

"Living";

"Roald Dahl's Matilda The Musical";

"See How They Run";

"The Swimmers";

"The Wonder".

Labākā aktrise:

Keita Blānseta, "Tár";

Viola Deivisa, "The Woman King";

Daniele Dedvilere, "Till";

Ana De Armas, "Blonde";

Emma Tomsone, "Good Luck to You, Leo Grande";

Mišela Jeo, "Everything Everywhere All At Once".

Labākais aktieris:

Ostins Batlers, "Elvis";

Brendans Freizers, "The Whale";

Kolins Farels, "The Banshees of Inisherin";

Derils Makkormaks, "Good Luck to You, Leo Grande";

Pols Meskals, "Aftersun";

Bils Naitijs, "Living".

Labākais režisors:

Edvards Bergers, "All Quiet on the Western Front";

Mārtins Makdona, "The Banshees of Inisherin";

Park Chan-wook, "Decision To Leave";

Daniels Kvans, Daniels Šeiners, "Everything Everywhere All At Once";

Tods Fīlds, "Tár";

Džīna Prinsa-Baitvuda, "The Woman King"

Viss BAFTA nominantu saraksts atrodams Britu filmu akadēmijas mājaslapā.