Izziņotas 'Oskaru' nominācijas; šogad līdere – sirreālā komēdija 'Viss visur vienlaikus'

Otrdien, 24. janvārī, Losandželosā nosauktas šī gada ASV Kinoakadēmijas balvas "Oskars" nominācijas. Sirreālā zinātniskās fantastikas komēdija "Everything Everywhere All At Once" ("Viss visur vienlaikus") šogad saņēmusi visvairāk nomināciju, uz balvu pretendējot 11 kategorijās, tai skaitā galvenajā "Labākā filma".

Komēdija, ko "The New York Times" iepriekš nodēvējis par "žanru virpuli", vēsta par kādu ķīniešu imigranti Amerikā – Evelīnu. Viņai pieder veļas mazgātava, tomēr īpašniece ne pārāk labi orientējas finansēs, tāpēc ir nonākusi nodokļu inspekcijas redzeslokā. Kādā no vizītēm nodokļu departamentā atklājas, ka Evelīnai ir kontakti ar paralēlo pasauli. Tas ļauj viņai atskatīties pagātnē, atklāt neticamas prasmes un talantus, kā arī dažādus pagājušo notikumu scenārijus, ja vien būtu pieņemti citi lēmumi.

"Oskara" balvai nominēti arī filmas režisori Danieli jeb Daniels Kvans un Daniels Šeinerts, savukārt galvenās lomas atveidotāja Mišela Jeo kļuvusi par pirmo lielā ekrāna mākslinieci no Āzijas, kas tikusi nominēta kategorijā "Labākā aktrise".

Deviņas nominācijas saņēmušas kara drāma "All Quiet on the Western Front" ("Rietumu frontē bez pārmaiņām" pēc Ēriha Marijas Remarka tāda paša nosaukuma romāna motīviem, kā arī Mārtina Makdonas "The Banshees of Inisherin" ("Inišerinas Banšī"). Abas filmas pretendē arī uz galveno "Oskaru" kategorijā "Labākā filma".

Uz gada labākās kinolentes godu pretendē arī Baza Lurmena biogrāfiskā filma "Elvis" par rokenrola karali Elvisu Presliju. Filma kopumā saņēmusi nominācijas astoņās kategorijās. Savukārt Stīvena Spīlberga daļēji autobiogrāfiskā drāma "The Fabelmans" ("Fabelmani") tikusi pie nominācijām septiņās kategorijās, tai skaitā "Labākā filma".

Savu astoto "Oskara" nomināciju šogad saņēmusi austrāliešu aktrise Keita Blanšeta par diriģentes Lidijas Taras lomu filmā "Tar". Aktrises panākumu sarakstā ir jau divi "Oskari" – par labāko otrā plāna lomu filmā "The Aviator" ("Aviators") un par labāko aktierdarbu galvenajā lomā filmā "Blue Jasmine" ("Zilais jasmīns").

Interesanti, ka pie nominācijas labākās aktrises kategorijā tikusi arī Ana de Armasa par Merilinas Monro atveidojumu filmā "Blonde", neskatoties uz to, ka filma dienu iepriekš tikusi pie astoņām nominācijām "Zelta avenei" – balvu, kurai kino kritiķi izvirza sliktākās filmas.

95. "Oskara" balvas ceremonija notiks šī gada 12. martā "Dolby Theatre" Holivudā. Ceremoniju vadīs komiķis un TV sarunu šovu vadītājs Džimijs Kimmels. Šī būs trešā reize, kad ceremonijas vadītāja gods uzticēts Kimmelam.

"Oskara" balva 2023 – nominanti

Labākā filma:

"All Quiet On The Western Front";

"Avatar: The Way Of Water";

"The Banshees of Inisherin";

"Elvis";

"Everything Everywhere All At Once";

"The Fabelmans";

"Tar";

"Top Gun: Maverick";

"Triangle of Sadness";

"Women Talking".

Labākā režija:



Mārtins Makdona "The Banshees of Inisherin";

Daniels Kvans un Daniels Šeinerts "Everything Everywhere all at Once";

Stīvens Spīlbergs "The Fabelmans";

Tods Fīls "Tar";

Rūbens Ostlunds "Triangle of Sadness".



Labākā filma svešvalodā:



"All Quiet on the Western Front" (Vācija);

"Argentina, 1985" (Argentīna);

"Close" (Beļģija);

"EO", (Polija);

"The Quiet Girl", (Īrija).

Labākā animācijas filma:



Giljermo del Toro "Pinnochio";

"Marcel The Shell With Shoes On";

"Puss In Boots: The Last Wish";

"The Sea Beast";

"Turning Red".



Labākā dokumentālā filma:



"All that Breathes";

"All the Beauty and the Bloodshed";

"Fire of Love";

"A House Made Of Splinters";

"Navalny".

Labākā aktrise:



Keita Blanšeta (Cate Blanchett) – "Tar";

Ana de Armass (Ana de Armas) – "Blonde";

Andrea Raisboro (Andrea Riseborough) - "To Leslie";

Mišela Viljamsa (Michelle Williams) - "The Fablemans";

Mišela Jeo (Michelle Yeoh) - "Everything Everywhere All at Once".

Labākais aktieris:

Ostins Batlers (Austin Butler) – "Elvis";

Kolins Farels (Colin Farrell) - "The Banshees of Inisherin";

Brendans Freizers (Brendan Fraser) - "The Whale";

Pols Meskals (Paul Mescal) – "Aftersun";

Bils Naitijs (Bill Nighty) - "Living".

Labākā aktrise otrā plāna lomā:

Endžela Baseta (Angela Basset) - "Black Panther: Wakanda Forever";

Hong Chau - "The Whale";

Kerija Kandona (Kerry Condon) - "The Banshees of Insherin";

Džeimija Lī Kērtisa (Jamie Lee Curtis) - "Everything Everywhere All At Once";

Stefanija Šu (Stephanie Hsu) - "Everything Everywhere All At Once".

Labākais aktieris otrā plāna lomā:

Brendans Glīsons (Brendan Gleeson) - "The Banshees of Inisherin";

Braiens Tairī Henrijs (Brian Tyree Henry) – "Causeway";

Džads Hiršs (Judd Hirsch) - "The Fabelmans";

Berijs Kogans (Barry Keoghan) - "The Banshees of Inisherin";

Ke Huy Quan - "Everything Everywhere All at Once".



Labākā oriģināldziesma:

"Applause" no "Tell It Like A Woman";

"Hold My Hand" no "Top Gun: Maverick";

"Lift Me Up" no "Black Panther: Wakanda Forever";

"Naatu Naatu" no "RRR";

"This Is a Life" no "Everything Everywhere All At Once".

Viss kategoriju un nominantu saraksts atrodams ASV Kinoakadēmijas mājaslapā.