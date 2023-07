Izziņoti pirmie Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma pasākumi

No 3. līdz 10. septembrim Rīgā, Limbažu novadā un citviet Latvijā notiks Nacionālā kino centra rīkotais 27. Baltijas jūras dokumentālo filmu forums, kurā dažādu valstu kino profesionāļi pulcēsies topošo filmu projektu prezentācijās, savukārt skatītāji varēs noskatīties augstvērtīgu jaunāko dokumentālo filmu programmu, "Delfi" informē foruma rīkotāji.

Nupat noslēgusies foruma dalībnieku atlase, un rīkotāju un starptautisku ekspertu komisija forumam atlasījusi 24 topošu dokumentālo filmu projektus no 11 valstīm, tostarp Ukrainas, Gruzijas, Baltijas valstīm un Polijas, Zviedrijas un Somijas. 20 no filmu projektiem Rīgā tiks prezentēti pirmo reizi, un vēl četri forumā piedalījušies jau iepriekš, un to veidotāji atgriezīsies, lai iepazīstinātu ar filmām, kuras drīzumā gaida savu pirmizrādi.

Forumam izvēlēto projektu komandām pirms projektu prezentācijām iespējams piedalīties sagatavošanas kursos starptautiskas pasniedzēju komandas vadībā. Līdz šim kursi notikuši Rīgā, bet pirmo reizi projektu pārstāvji un pasniedzēji darbosies ārpus galvaspilsētas – Liepupē, viesu namā "Pernigele".

Apmācību pasniedzēju komandu šogad vadīs foruma ilggadējie dalībnieki, dokumentālā kino konsultanti no Dānijas Mikaels Opstrups un Tue Stēns Millers. Kopā ar viņiem strādās montāžas režisors Fils Džandalijs no Zviedrijas, režisores Salome Džaši no Gruzijas, Alisa Kovaļenko no Ukrainas un Emma Deivi no Lielbritānijas, kā arī kino producents Saimons Kilmarijs no ASV.

Forumā piedalīsies trīs Latvijas studijās topoši filmu projekti: Ievas Ozoliņas režisētā "Balodis ar olīvzaru" (producente Madara Melberga, "Fa Filma"), kuras centrā ir parādu piedziņas uzņēmuma "Arvik" darbinieki; filma "Mākslas darbi rodas mokās", kas pieteikta kā "Jura Kulakova dzīve ar pavadījumu" – septiņās dienās strukturēts "rokenrols ar inscinējumiem" (režisores Elizabete Mežule-Gricmane, Ramune Rakauskaite, producenti Uldis Cekulis, Paula Jansone ("VFS Films") un Arūns Matelis ("Studio Nominum")), un bagātīgos arhīvu materiālos balstītā filma "Podnieks par Podnieku" (režisores Antra Cilinska, Anna Viduleja, producente Antra Cilinska, Jura Podnieka studija), kurā būs iespējams ieklausīties Podnieka domās par savu darbu un laikmetu.

"Katru gadu ievērojama daļa Baltijas jūras dokumentālo filmu forumam atlasīto filmu projektu ir no Baltijas valstīm. Šogad varam izcelt arī daudz spēcīgu pieteikumu no Ukrainas, kur filmu veidotāji jūtīgi atspoguļo valstī notiekošo pēc pilna mēroga Krievijas iebrukuma. Šajos projektos izmantotas dažādas mākslinieciskās pieejas, lai pētītu gan tiešas kara pieredzes, piemēram, izmantojot armijā iesauktā kinooperatora Dmitro Dokunova filmētos materiālus, gan karadarbības ietekmi uz vidi un cilvēku likteni. Kopumā priecājamies dalībnieku vidū redzēt gan pieredzējušus, gan jaunus kinoveidotājus," komentē Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma projekta vadītāja Zane Balčus.

No 5. līdz 10. septembrim foruma starptautisko dokumentālo filmu programma tiks izrādīta kinoteātrī "K.Suns" Rīgā, atsevišķas filmas arī Cēsīs, Talsos un Rēzeknē. Filmu programmu papildinās tikšanās ar filmu veidotājiem un diskusija. Tiešsaistē portālā filmas.lv šajā laikā būs skatāmas arī atsevišķas filmas, kas iepriekš prezentētas forumā vēl to tapšanas stadijā.

4. un 5. septembrī Liepupes muižā un Limbažos notiks īpaši dokumentālo filmu brīvdabas seansi, pēc kuriem notiks tikšanās ar filmu režisorēm. Šie seansi ir daļa no Limbažu pilsētas svētku "Limbažiem ir 800" programmas, kas šogad turpināsies līdz pat novembrim. Ieeja uz seansiem bez maksas.

4. septembrī Liepupes muižas dārzā tiks izrādīta Salomes Džaši (Gruzija) filma "Dārza savaldīšana" ("Taming the Garden", 2021), vizuāli poētisks vērojums par gadu desmitus un simtus vecu koku pārvietošanu no Gruzijas piekrastes ciemiem uz valsts bijušā premjerministra, politikas "pelēkā kardināla" privāto dendroloģisko parku.

5. septembrī Limbažos Baumaņu Kārļa laukumā notiks ukraiņu režisores Alisas Kovaļenko (iepriekš Latvijā izrādītas arī viņas filmas "Alise kara zemē" un "Mājas spēles") jaunākās filmas "Mēs nepazudīsim" ("We Will Not Fade Away", 2023) brīvdabas seanss, un tajā piedalīsies pati režisore. Filma vēsta par pieciem drosmīgiem Donbasa jauniešiem, kuriem tiek sniegta iespēja doties terapeitiskā ekspedīcijā uz Himalajiem. "Mēs nepazudīsim" ieguvusi labākās pilnmetrāžas filmas balvu Ukrainas kinofestivālā "Docudays", un tās pirmizrāde notika Berlīnes starptautiskā kino festivāla konkursa programmā "Generation 14plus".

Pilna foruma filmu programma tiks izziņota augustā.