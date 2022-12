Izziņots trešais starptautiskais dokumentālā kino festivāls 'Artdocfest/Riga'

Nākamgad, no 2. līdz 9. martam, Rīgā notiks trešais Starptautiskais dokumentālā kino festivāls "Artdocfest/Riga", ko Rīgā rīko pazīstamais krievu dokumentālists Vitālijs Manskis.

Kā "Delfi" informē festivāla rīkotāji, skatītājiem divās konkursa programmās "Baltic Focus" (Baltijas fokuss) un "Artdocfest Open" būs iespēja noskatīties vairāk kā 30 dokumentālās filmas. Paralēli konkursa filmām, tiks izrādītas vairākas ārpuskonkursa filmas, kā arī Artdocfest/Riga piedāvās ārpuskonkursa programmu "ArtDoc & ProArt".

Festivālā īpaša uzmanība tiks pievērsta filmām par karu un Ukrainu. Tiks demonstrētas filmas no Ukrainas, Latvijas, Izraēlas, ASV, Nīderlandes, Baltijas jūras reģiona un citām valstīm. Festivālā netiek pieņemtas Krievijas valdības finansētas filmas. Kara tematikas atspoguļojums turpināsies arī trešajā festivālā, Ukrainas atbalstam saglabājot zili dzelteno krāsu festivāla oficiālajā dizainā.

"Trešais Artdocfest/Riga 2023 notiks Krievijas agresijas Ukrainā pirmajā gadadienā. Mūsu programmās vienmēr ir atspoguļots godīgs, dažkārt pat nežēlīgs mākslinieka skatījums uz reālo dzīvi. Mūsu interešu teritorija vienmēr ir bijusi Austrumeiropa un Centrālāzija. Šo valstu un to iedzīvotāju šodienas realitāte ir karš. Brutāls un noziedzīgs karš – kā šis karš maina cilvēku dzīves, kā šis karš atspoguļojas visdažādākajās cilvēka eksistences izpausmēs. Tieši par to ir "Artdocfest/Riga", kurā tiek demonstrētas spilgtākās dokumentālās filmas no visas pasaules par mūsu pirmskara dzīvi, kurā tagad dominē karš", saka festivāla dibinātājs Vitālijs Manskis.

Kā atgādina rīkotāji, līdz 2023. gada 15. janvārim norisinās filmu pieteikšana festivāla mājas lapā: Artdocfest — IDFF Artdocfest / Riga un turpinās atlase festivāla konkursiem, bet jau šobrīd ir zināmas daļa no filmām, kas tiks izrādītas festivāla laikā. Piemēram, konkursa programmā "Baltic Focus", kurā blakus Baltijas valstu filmām tiks ietvertas filmas no Baltijas jūras reģiona valstīm Dānijas, Krievijas, Polijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas, jau tagad ir izvēlēta poļu kino režisores Hannas Polakas filma "Sindžaras eņģeļi". Tas ir stāsts par Hanifu, jaunu jezīdu sievieti, kurai izdodas izvairīties no ISIS nolaupīšanas, bet viņas piecas jaunākās māsas tiek aizvestas un padarītas par verdzenēm. Filma ieguva galveno balvu Prix Gilda Vieira de Mello Starptautiskajā filmu festivālā FIFDH 2022 un Cilvēktiesību forumā Ženēvā, kā arī īpašu žūrijas atzinību "Millenium Docs Against Gravity" 2022 festivālā.

Šobrīd ir zināms, ka "Artdocfest Open" konkursu pārstāvēs festivālā jau agrāk izrādītās Nīderlandes režisores Aļonas van der Horstas jaunākā filma "Pagriez savu ķermeni pret sauli", kas ir apbrīnojams dzīvesstāsts par tatāru izcelsmes padomju armijas karavīru, kuru Otrā pasaules kara laikā sagūsta nacisti. Šodien viņa meita Sana, izmantojot tēva dienasgrāmatas, dažādus personiskos un publiskos arhīvus, un reģistrus, mēģina izsekot sava noslēgtā tēva dzīves gaitām. Filma piedalījusies IDFA, Saloniku starptautiskajā filmu festivālā, Docaviv, Mumbajas starptautiskajā filmu festivālā un daudzos citos festivālos.

"Artdocfest Open" konkursā vēl tiks izrādīta Marusjas Siroječkovskas filma "Kā izglābt mirušu draugu", kas ir Zviedrijas, Norvēģijas, Francijas un Vācijas kopražojums. Filma atspoguļo Marusjas un Kimi 12 gadus ilgajās attiecības, kas piepildītas ar atkarībām un garīgās veselības problēmām, un attēlo veselas paaudzes portretu, kas cenšas atrast sevi un jūtas ārkārtīgi neaizsargāta. Filma ir ieguvusi galveno žūrijas balvu DOC NYC festivālā, Grand Prix Amjēnas Starptautiskajā kinofestivālā, īpašo žūrijas balvu starptautiskajā kinofestivālā Visions du réel un ir veiksmīgi izrādīta vēl citos festivālos visā pasaulē.

Tāpat konkursā ir iekļauta Ruslana Fedotova filma "Prom", kas vēsta par diviem 16 gadus veciem māksliniekiem no Ukrainas – Andreju un Alisi, kuri kara dēļ spiesti pamest savu valsti un kļuvuši par bēgļiem Budapeštā, kur skolā māca bēgļu bērnus un organizē mākslinieciskas protesta aktivitātes Budapeštas ielās. Ungārija joprojām nevar izlemt, kuru militārā konflikta pusi atbalstīt. Filma ieguva galveno balvu IDFA īsfilmu konkursā.

Pilna programma un detalizētāka informācija par festivālu atrodama "Artdocfest/Riga" mājaslapā.

Filmu seansi notiks tradicionālajās festivāla mājās – kinoteātrī "Splendid Palace". Paralēli festivālam "Artdocfest/Riga" piedāvās ārpuskonkursa programmu "ArtDoc & ProArt". Tās ir filmas par mākslu vai arī pašas filmas ir uz ekrāna balstīti "non fiction" eksperimenti. Šīs programmas partneris ir Mākslas cents "Zuzeum", kur šī programma tiks izrādīta.