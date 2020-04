Jēzus Kristus un kino. Filmu izlase Lieldienu brīvdienām

Jēzus Kristus dzīvesstāsts uz lielā ekrāna ir nonācis vairākkārt, allaž izraisot diskusijas gan par vēsturisko precizitāti, gan režisoru atļaušanos ļaut vaļu savām interpretācijām par mesijas dzīvi. Tomēr vērīgam un zinošam skatītājam pirmajā vietā allaž ir bijis labs kino. Šogad, kad Lieldienu nedēļa tiek aizvadīta ievērojami atšķirīgi nekā iepriekšējos gadus, joprojām aicinām palikt mājās un bagātināt savu Lieldienu pieredzi ar kino palīdzību. Piedāvājam septiņu dažādu filmu izlasi, kas katra pa savam interpretē Jaunās derības vēstījumu par Jēzus Kristus dzīvi.

"The Passion of the Christ" / "Kristus ciešanas" (2004)

Viena no jaunās tūkstošgades slavenākajām filmām, kas vēsta par Jēzus Kristus dzīvi, ir Mela Gibsona veidotā "The Passion of the Christ" (2004). Tā koncentrējas tieši uz Jēzus dzīves pēdējām 12 stundām un tajās piedzīvotajām ciešanām. Lai gan filma saņēmusi krietnu devu kritikas un pat uzskatāma par skandalozu, tomēr tā ir viens no neparastākajiem kino darbiem, kas balstās Jaunās derības evaņģēlijos, un nelīdzinās nevienam no iepriekš uzņemtajiem darbiem par šo tēmu.

Gibsons radīja nežēlīgu un ļoti naturālu darbu, kas pēc pirmizrādes izpelnījās visai lielu uzmanību un pretrunīgus viedokļus. Tās reālistiskais spīdzināšanas un pazemošanas atainojums bija ārkārtīgi iedarbīgs, taču vienlaikus arī tika pamatīgi kritizēts. "Time" to nodēvēja par vienu no visu laiku vardarbīgākajām filmām. Gibsona interpretācija saņēma arī nopēlumu par faktu un laikmeta nepārzināšanu, pārlieku koncentrēšanos uz filmas fiziskumu, garīgumu atstājot novārtā.

Galveno lomu filmā atveido Džims Kavīzels (Jim Caviezel), kuru filmas režisors esot brīdinājis – šī loma var mainīt karjeru. Filmēšanas bijusi fiziski ārkārtīgi smaga – aktieri vajājušas dažāds veselības problēmas un negadījumi filmēšanas laukumā. Tomēr Jēzus loma tiek uzskatīta par līdz šim spilgtāko viņa karjerā.

2016. gadā tika ziņos, ka Mels Gibsons veidos "The Passion of the Christ" turpinājumu "The Resurrection of the Christ" ("Kristus augšāmcelšanās"), kas būs viņa interpretācija par to, kas notiek ar Jēzu laikā no Lielās Piektdienas līdz Lieldienu svētdienai. Galveno lomu arī turpinājumā atveidos Džims Kavizels, kurš intervijā "Fox Nation" 2020. gada martā solīja, ka filma būs meistardarbs.

"Jesus of Nazareth" / "Jēzus no Nācaretes" (1977)

Viens no grandiozākajiem Jēzus dzīves atainojumiem ir itāļu operas un kino režisora Franko Džefirelli (1923–2019) sešas stundas garā televīzijas filma "Jesus of Nazareth" ("Jēzus no Nācaretes", 1977), kas vairākkārt Lieldienu laikā rādīta arī Latvijas Televīzijā.

Filma detalizēti ataino Jaunās derības evaņģēlijos balstīto Jēzus Kristus dzīvesstāstu no nākšanas pasaulē līdz pat Krustā sišanai un Augšāmcelšanās brīnumam. Tā uzņemta Marokā, Tunisijā un Meksikā.

Kā atzinis pats Dzefirelli, veidojot filmu, viņam bijusi iespēja pietuvoties šī stāsta brīnumam un tas ir viens no nozīmīgākajiem posmiem viņa dzīvē. Režisors pastiprināti studējis Svētos rakstus un no jauna izpratis bērnībā gūto ticības mācību. Jāpiebilst, ka filmā viņš vairījies tieši atveidot Kristus veiktos brīnumus, kā arī tik svarīgo augšāmcelšanās ainu, acīmredzot saglabājot bijību un cieņu pret šiem neparastajiem un svētajiem mirkļiem.

Galveno lomu filmā atveido britu aktieris Roberts Pauels (Robert Powell).

Šī nav vienīgā Dzefirelli veidotā filma par kādu no kristietībā būtiskiem dzīvesstāstiem. 1972. gadā uz lielajiem ekrāniem nonāca filma "Brother Sun, Sister Moon" ("Brālis Saule, māsa Mēness") par Svēto Asīzes Francisku. "

Jāpiezīmē, ka kritiku un nosodījumu par zaimošanu no dažādām reliģiskām organizācijām Dzefirelli kristietības tēliem veltītās filmas piedzīvoja 1990. gadu nogalē, kad režisors, kurš visu mūžu viņš bija zināms kā dziļi konservatīvs katolis, beidzot publiski atzina, ka ir homoseksuāls.

"King of Kings" (1961)

Episkā Jaunajā derībā balstītā drāma "King of Kings" (1961) bija īsts Holivudas zelta laikmeta produkts, kas sekoja izciliem panākumiem un vairākiem "Oskariem" godalgotajai filmai "Ben-Hur" ("Ben-Hurs", 1959). "Metro-Goldwyn-Mayer" uzņēmās filmas "King of Kings" izplatīšanu, cerot uz līdzīgiem panākumiem, kādi bija "Ben-Hur". Ne "Oskara" balvas, ne tādu ažiotāžu jaunā filma nesasniedza, tomēr tās panākumi pie skatītājiem bija pieklājīgi.

Te jāatgādina, ka "Ben-Hur" vēsta par to pašu laikmetu, kurā dzīvo Jēzus Kristus, tiesa viņš filmā parādās epizodiski, bet nozīmīgi – vispirms pasniedzot ūdeni filmas galvenajam varonim – romiešu gūstā kritušajam ebreju augstmanim Ben-Huram, un vēlāk jau krustā sišanas laikā.

Savukārt "King of the Kings" ir Jēzus biogrāfijas stāsts, kas balstīts Jaunās derības evaņģēlijos, sākot no piedzimšanas Betlēmē līdz pat krustā sišanai un augšāmcelšanai.

Lai gan filmā ir krāšņi kostīmi un iespaidīgas kauju ainas, tā saņēmusi visai atšķirīgas atsauksmes, piemēram, "Time" rakstīja iznīcinoši – "tas ir monstrozi vulgārākais darbs no visiem Bībeles stāstiem, kas pēdējā desmitgadē ekranizēti Holivudā". Savukārt "The New York Times" to nosauca par ilustrētu lekciju. Tiesa, filma saņēma arī pozitīvas atsauksmes. "Variety" rakstīja, ka tā ir standartiem atbilstoša lielbudžeta filma, kas aizrauj ne tikai ar iespaidīgiem skatiem, bet arī aizskar skatītāju sirdis.

Kopumā verdikts bija – tā ir pārāk Holivudiski izklaidējoša, nevis apcerīgi reliģioza. Tomēr kino vēsturē "King of the Kings" tiek pieminēta ar to, ka tā ir pirmā lielbudžeta filma, kurā tiek tuvplānā rādīta Jēzus seja. Ar atsevišķiem izņēmumiem mazāka mēroga filmās, līdz tam kino Jēzus bija redzams no mugurpuses, vai tika rādītas tikai viņa rokas.

Jēzus Kristus lomā – Džefrijs Hanters.

"The Last Temptation of Christ" / "Kristus pēdējā kārdināšana" (1988)

Ja runājam par kinomeistariem, kas atļāvušies interpretēt pa savam Jēzus Kristus stāstu, rindā pirmais noteikti jāliek Mārtins Skorsēze un viņa 1988. gada filma "The Last Temptation of Christ" ("Kristus pēdējā kārdināšana"). Tā tapusi pēc tāda paša nosaukuma romāna, kura autors ir grieķu rakstnieks Nikos Kazantzakis.

Filma ir kino meistardarbs, bet savulaik izpelnījusies skandalozu slavu, jo Skorsēze atļāvās Jēzu Kristu atainot kā visparastāko cilvēku, turklāt provocēja skatītāju ar versiju – kas būtu, ja viņš būtu izvēlējies citu ceļu. Jēzu piemeklē bailes, šaubas, nepatika, skumjas, iekāre un idilliskas ģimenes dzīves iespēja.

Šī interpretācija savulaik izraisīja atsevišķu reliģisko kopienu sašutumu un pat spridzināšanu Senmišelas kinoteātrī Parīzē šīs filmas seansa laikā. Pašam Skorsēzem draudu dēļ uz laiku bija jāsarūpē sev apsardze, toties par filmu viņš saņēma "Oskara" nomināciju kategorijā "Labākais režisors".

Galvenajā lomā – Villems Defo, savukārt Poncija Pilāta lomā – Deivids Bovijs.

"Jesus Christ Superstar" / "Jēzus Kristus Superzvaigzne" (1973)

"Jesus Christ Superstar" ir tāda paša nosaukuma rokoperas ekrāna adaptācija. Tās mūzikas autors ir Endrjū Loids Vēbers, bet tekstus rakstījis Tims Raiss.

Skatuves versijā tā Brodvejā pirmo reizi izskanēja jau 1970. gadā. Pavisam drīz tapa hipiju laika estētikā ieturēts ekrāna stāsts, ko veidoja režisors Normans Džuisons (Norman Jewison).

Rokopera un filma ir visai brīva Jaunās derības evaņģēliju interpretācija un būtībā vēsta par Jēzus Kristus dzīves pēdējo nedēļu – no brīža, kas viņš Palmu svētdienā ierodas Jeruzālemē, līdz pat krustā sišanai un augšāmcelšanās svētdienai. Filmas un arī mūzikla scenārijs vairāk koncentrējas uz Jēzus un Jūdas Iskariota savstarpējām attiecībām un nesaskaņām, kas ir pilnīgs autoru izgudrojums – Bībelē nekas tāds nav atrodams.

Filma tika uzņemta Izraēlā un citās vietās Tuvajos Austrumos. Galveno lomu – Jēzus Kristus, Jūdas Iskariota un Marijas Magdalēnas – atveidotāji Teds Nīlijs, Karls Andersons un Ivonna Elimena visi tika nominēti "Zelta globusam".

Lai gan šī ir patiešām īpaša versija par Jēzus Kristus dzīvi, turklāt Endrjū Loida Vēbera un Tima Raisa kopdarbs jau ir kļuvis par mūziklu klasiku, tas tomēr izpelnījās dažādu reliģisko grupu nosodījumu. Vieni to sauca par zaimojošu, citi pārmeta, ka Jūdas tēls atainots pārāk simpātisks. Savukārt ebreju kopiena uzskatīja to par antisemītisku, jo mūzikls liek domāt, ka par mesijas nāvi atbildīgi ir ebreji. "Tā notiek, ja nerādi Kristu kā Dievu, bet gan kā vienkāršu vīru īstajā laikā un vietā," pārmetumus savulaik komentēja Tims Raiss.

"Mony Python Life of Brian" / "Braiena dzīve" (1979)

Britu komiķu trupai "Mony Python" laiks, kad dzīvoja Jēzus Kristus, nebija nekāds tabu, lai izveidotu melnā humora komēdiju, kas nu jau uzskatāma par klasisku vērtību. Filmas režisors – "Monty Python" dalībnieks Terijs Džonss (1942–2020), bet filmā redzami visi trupas dalībnieki.

Visai absurdā filma stāsta par Braienu, kādu vīru, kas nāk pasaulē tieši tajā pašā laikā, kad Jēzus Kristus, un tiek ar viņu sajaukts.

Lieki teikt, ka visai satīriskais darbs sākotnēji tika saukts par zaimojošu, bet "Monty Python" komiķi skaidroja, ka viņi ironizē nevis par Jēzus Kristus dzīvi, bet gan par reliģisko fanātismu.

"Mary Magdalene" / "Marija Magdalēna" (2018)

Viens no jaunākajiem kino darbiem, kas aizved vairāk nekā 2000 gadu senā pagātnē, kad dzīvoja Jēzus Kristus, ir austrāliešu režisora Gērta Deivisa darbs "Mary Magdalene" ("Marija Magdalēna", 2018), ar Rūniju Maru titullomā. Jēzus Kristus tēlu atveido "oskarotais" aktieris Hoakins Fīnikss.

Šajā interpretācijā Marija Magdalēna nav prostitūta, bet gan brīvdomīga sieviete, kura aizbēg no ģimenes aprēķina laulībām. Viņa pievienojas Jēzus sekotājiem, kļūstot par visu mums labi zināmo vēsturisko notikumu aculiecienieki. Protams, filma uzdod jautājumu, vai Marija Magdalēna bija vienkārši viena no Jēzus māceklēm, vai tomēr abus saistīja īpašas attiecības un savstarpējas simpātijas.