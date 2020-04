JRT aktieri un Alvis Hermanis šovasar filmēs savu seriālu

View this post on Instagram

Jaunais Rīgas teātris šovasar gatavojas uzsākt sava TV seriāla filmēšanu. Alvis Hermanis kopā ar rakstnieku Jāni Joņevu (autors darbiem “Jelgava94", “Tīģeris") jau sākuši darbu pie oriģināla scenārija TV seriālam ar nosaukumu "AĢENTŪRA". Darbības vieta būs šeit un tagad - Latvija, 2020. gads. Sižeta notikumi risināsies kādas Rīgas reklāmu aģentūras darbinieku un viņu līdzcilvēku vidē. Stāsts būs par pasauli, kura pēkšņi mainās, kā arī par cilvēku mūžīgo un aizkustinošo vēlmi manipulēt ar citiem cilvēkiem. Žanrs - kaut kas pa vidu psiholoģiskam trillerim un detektīvam. Seriāla režisors - Alvis Hermanis. Lomās - visi JRT trupas aktieri un JRT studijas audzēkņi. Seriāla filmēšanas vajadzībām tiks piemērota JRT ēka bijušajā Tabakas fabrikā. Darbs pie šī kino projekta turpināsies vismaz līdz brīdim, kad skatītāji drīkstēs atkal pulcēties un teātra kolektīvs varēs atgriezties pie savas tiešās funkcijas - teātra izrāžu spēlēšanas. Tikmēr JRT kolektīvs (mākslinieciskais, administratīvais un tehniskais personāls) mēģinās rast citu iespēju būt noderīgs saviem skatītājiem.

