Kairiša filmu 'Janvāris' pirmajā dienā noskatījušies vairāk nekā 3000 skatītāju

Ar vairākiem izpārdotiem seansiem Rīgā un Latvijas reģionos piektdien, 11. novembrī, sāka demonstrēt režisora Viestura Kairiša jauno filmu "Janvāris", ko pirmajā dienā noskatījušies vairāk nekā 3000 skatītāju, portālu "Delfi" informēja filmas veidotāju pārstāvji.

Vienlaicīgi ar pirmizrādes pasākumu Rīgā 11. novembrī filmu demonstrēja vairāk nekā 50 kino demonstrēšanas vietās Latvijā, un vairākas Latvijas skolas organizēja filmas seansus skolēniem, lai dotu iespēju ar filmas palīdzību nokļūt savu vecāku un vecvecāku piedzīvotajā laikā.

Filmas veidotāju pārstāvji citē Valsts prezidenta Egila Levita sacīto pēc filmas noskatīšanās: "Man jāsaka, ka šī filma patiešām atspoguļo to laikmetu, to laiku, un tiem, kas to piedzīvojuši, atsauks dažādas atmiņas gan no savas dzīves, gan arī par to, kas redzēts. Toreiz bija uz naža asmens – būt vai nebūt. Tie, kas gāja uz barikādēm, – tie izglāba Latviju. Jaunajai paaudzei caur filmu būs vieglāk pietuvoties šim vēstures laikam – tur savijas gan personīgs stāsts, gan dokumentāls. Vienā filmā divi pavedieni, kas padara to ļoti iespaidīgu."

Tāpat tiek citēts advokāts Lauris Liepa: "Jutu, ka filma ir veltījums manai paaudzei – trāpīgs, precīzs, sirsnīgs, patiess, godīgs, meistarīgs liriskā stāsta savijums ar dokumentālo. Un tad ārkārtīgi sirsnīgi un skaisti tā Latgales stīga, autentiskais latgaļu dziedājums, katoļu ticība tās vistīrākajā veidā. Skaties un tici tam stāstam."

Pēc filmas noskatīšanās izsakās modes māksliniece Sonita Pāvuliņa: "Noskatoties filmu, visspilgtāko iespaidu atstāja skaņa – mūzika. Es nokļuvu tāda ideālā savas jaunības mūzikas pasaulē – perfektā mūzikas izlasē. Tā laika mūzika bija baudāma, intelektuāla, ar spilgtām personībām. Un tad tik atpazīstami ir filmas dziļie slāņi – ģimene, mājas, attiecības ar vecākiem, vide, domas, sajūtas. Tas viss man likās tā, it kā es būtu atgriezusies tajos laikos."

Jau vēstīts, ka filma "Janvāris" stāsta par jauniem kinematogrāfistiem 1991. gada barikāžu laikā, kad viņi tiek ierauti Rīgā notiekošajos politiskajos notikumos, cenšoties nokļūt tiem tuvāk un vienlaikus meklējot savu vizuālo valodu.

Foto: Mārtiņš Purviņš, DELFI

Lomas filmā atveido Kārlis Arnolds Avots, Alise Dzene, Sandis Runge, Baiba Broka, Artūrs Skrastiņš, Lauris Dzelzītis, Imants Strads, Kaspars Dumburs, igauņu aktieris Juhans Ulfsaks un lietuviešu aktieris Alekss Kazanavičs.

Filma veidota filmu studijā "Mistrus Media", tās režisors ir Viesturs Kairišs, operators – Vojcehs Starons, māksliniece – Ieva Jurjāne, kostīmu māksliniece – Rūta Lečaite, grima māksliniece – Ilze Trumpe, komponiste – Juste Janulīte, producenti – Inese Boka-Grūbe un Gints Grūbe.

"Janvāris" ir Latvijas, Lietuvas un Polijas kopprodukcija. Filmas uzņemšanu Latvijā un Lietuvā atbalstīja Latvijas Nacionālais kino centrs, Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Lietuvas Kino centrs, Polijas Filmu institūts, SIA "Latvijas Mobilais Telefons", Latvijas Televīzija, Latviešu fonds, kā arī Eiropas Padomes filmu fonds Eurimages. Filmas veidošanu un pirmizrādi atbalsta Delfi.lv, "Latvijas Avīze", "Santa" grupa, "Splendid Palace", "Amber Distribution Latvija", alusdarītava "Valmiermuižas alus", "KomAuto".

Filmas pasaules pirmizrāde notika Traibekas filmu festivālā ASV, kur filma ieguva balvu kā labākā ārzemju filma, vairākas balvas iegūtas arī Varšavas filmu festivālā un Romas starptautiskajā kinofestivālā. Šoruden turpināsies filmas ceļš daudzos Eiropas un Āzijas festivālos – 18. novembra vakarā filmu demonstrēs Tallinas filmu festivālā Black Nights, 19. novembrī – Viļņā starptautiskajā festivālā Scanorma, bet decembrī notiks pirmizrāde Francijā, filmu festivālā Les Arcs, kā arī īpašos "Oskara" nominācijas atlasei plānotos seansos Losandželosā un Ņujorkā.

Filmas pirmizrādes seansi reģionos notiks nedēļas nogalē. Filmas veidotāji 12. novembrī tiksies ar skatītājiem Krāslavā un Ludzā, 13. novembrī – Rēzeknes "Gorā" un Viļānos, bet 13. novembrī "Forum Cinemas" Rīgā gaidāma tikšanās ar galvenās lomas atveidotāju Kārli Arnoldu Avotu. Seansi un tikšanās turpināsies arī visā svētku nedēļā.