Kairiša filmu 'Janvāris' visā pasaulē izplatīs vadošā aģentūra 'The Yellow Affair'

Viestura Kairiša jaunās jaunās spēlfilmas "Janvāris" pasaules izplatīšanas tiesības iegādājusies viena no Eiropas vadošajām filmu izplatīšanas aģentūrām "Yellow Affair", ziņo "Variety". Portālam "Delfi" to apstiprināja arī filmas producents Gints Grūbe no "Mistrus Media".

Filma pasaules pirmizrādi piedzīvos viena no lielākajiem ASV kino festivāliem – Traibekas filmu festivālā, kas sāksies 8. jūnijā. Kairiša filma iekļauta festivāla konkursa programmā.

Skandināvijā bāzētā filmu izplatīšanas kompānija "The Yellow Affair" un Latvijas filmu kompānija "Mistrus Media" sadarbības līgumu noslēdza 75.Starptautiskā Kannu festivāla tirgus ietvaros, vienojoties, ka reizē ar filmas pasaules pirmizrādi Traibekas filmu festivālā "The Yellow Affair" sāks filmas "Janvāris" izplatīšanu pasaulē.

Filmu izplatīšanas kompānija "The Yellow Affair" ir viena no vadošajām starptautiskajām filmu izplatīšanas aģentūrām Eiropā un Ziemeļamerikā, kas izveidota Skandināvijā un specializējusies spēlfilmu, seriālu un dokumentālo filmu izlatīšanā visā pasaulē dažādās platformās. Filmu kompānija šobrīd izplata jauno režisora Velbija Inga filmu "Sitiens" ar slaveno aktieri Timu Rotu galvenajā lomā, jaunāko Mika Kaurismeki filmu "Īgņa. Eskorta" meklējumos", "Oskara" balvai nominēto Īrijas filmu "Patvērums" (režisors Šons Brenaks) un dokumentālo filmu "Tikai dzīvnieki", ko veidojušas režisores Saile Kivele and Vesa Kuosmanena, un kas tikko piedzīvojusi pirmizrādi "Hot Docs" filmu festivālā Kanādā.

Jau ziņots, ka Viestura Kairiša topošās spēlfilmas "Janvāris" ir stāsts par astoņpasmitgadīgiem jauniešiem, kuri tiek ierauti Rīgā notiekošajos 1991.gada janvāra politiskajos notikumos. Filmas varoņi ir bezgala tālu no jebādas politiskās dzīves, taču apstākļi liek nonākt politikas un vēstures krustpunktā.

"1991. gada janvārī man bija 19 gadi. Tāpēc esmu īpaši saistīts ar filmas varoņiem un tā laika notikumiem. Tajā vecumā es cīnījos par savu personisko brīvību, bet Latvijas valsts – par neatkarību no brūkoša Padomju Savienības režīma," medijam "Variety" sacīja Viesturs Kairišs.

Viņš arī papildina, ka karš Ukrainā ir parādījis, ka cīņa nav beigusies un tās gals vēl nav redzams. "Tikmēr, kas notika ar mani, ar ikvienu no mums? Janvāris ir gada pirmais mēnesis un šajā ziņā filma ir par jaunu sākumu," sacīja režisors.

Filmas komandu veido režisors Viesturs Kairišs, filmas operators Voiteks Starons, filmas māksliniece Ieva Jurjāne, kostīmu māksliniece Rūta Lečaite, grima māksliniece Ilze Trumpe, komponiste Juste Janulīte, filmas producenti ir Inese Boka-Grūbe un Gints Grūbe.

Filmā kopā ar neprofesionāliem aktieriem lomas atveido jaunie aktieri Kārlis Arnolds Avots, Alise Danovska un Sandis Runge, kā arī kino jomā jau pieredzējušie aktieri Baiba Broka, Artūrs Skrastiņš, Lauris Dzelzītis, Imants Strads, Kaspars Dumburs, Igaunijas aktieris Juhans Ulfsaks un lietuviešu aktieris Alekss Kazanavičs.

Latvijā jauno Viestura Kairiša filmu "Janvāris" plānots izrādīt 2022. gada nogalē.