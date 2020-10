Kairiša topošā filma par barikāžu laiku saņēmusi 'Eurimages' finansējumu

Režisora Viestura Kairiša topošā spēlfilma "Janvāris", ko producē studija "Mistrus Media" kā Latvijas, Lietuvas un Polijas kopražojumu, saņēmusi atbalstu Eiropas kopražojumu fondā "Eurimages" un gatavojas filmēšanai, portālu "Delfi" informē Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Starptautisku kopražojumu atbalsta fonds "Eurimages", kas darbojas kopš 1988. gada un oktobrī noturēja jau 160. sesiju, šoreiz atbalstījis 18 pilnmetrāžas spēlfilmu un 11 dokumentālo filmu ražošanu par kopējo summu 5 692 700 eiro. Vairaki no atbalstīto projektu režisoriem ir Eiropā pazīstami profesionāļi, arī ukrainis Oļegs Sencovs, starptautiskā arēnā strādājošais Sergejs Lozņica un citi. Studijā "Mistrus Media" topošā Viestura Kairiša spēlfilma "Janvāris", kurai pamata finansējums piešķirts Nacionālā Kino centra konkursā, no "Eurimages" saņems ražošanas finansējumu 190 000 eiro apmērā, kas ir 13,09 % no filmas kopējā budžeta.

Spēlfilmai "Janvāris" ražošanas atbalsts tika piešķirts 2019. gada rudenī, tematiski specializētā Nacionālā Kino centra pilnmetrāžas filmu konkursā, kas rosināja veidot filmas nacionālās identitātes stiprināšanai un valstiskās piederības veicināšanai, palielinot filmu kā nacionālā satura īpatsvaru un to konkurētspēju Latvijas kultūras un informācijas telpā.

Topošā spēlfilma vēstīs par 1991. gada notikumiem un ir gandrīz autobiogrāfisks barikāžu stāsts. Latvijas pārstāve "Eurimages" fondā, Nacionālā Kino centra vadītājas vietniece Inga Blese atzīst, ka filmas tematika un tās mākslinieciskais risinājums uzrunājis daudzu Austrumeiropas valstu pārstāvjus un tas ir viens no iemesliem, kāpēc projekts saņēmis atbalstu ekspertu balsojumā.

Kā stāsta Matīsa, spēlfilma "Janvāris" šobrīd ir sagatavošanas periodā, filmas uzņemšana sāksies šā gada decembrī. Filmas veidošanu atbalstījuši arī Lietuvas Kino centrs un Polijas filmu institūts, šovasar projekts saņēmis atbalstu arī no Latviešu fonda. Filmas operators ir godalgotais Polijas profesionālis Vojteks Starons (uzņēmis arī Lailas Pakalniņas spēlfilmu "Ausma", 2015), filmas māksliniece – Ieva Jurjāne, producenti – Inese Boka-Grūbe un Gints Grūbe.

Viestura Kairiša "Janvāris" ir šogad pirmais "Eurimages" atbalstītais projekts no Latvijas (filmas galvenais producents ir Latvijas studija), iepriekš fondā atbalstīta arī Viestura Kairiša spēlfilma "Melānijas hronika" (2014), kas tāpat tapa studijā "Mistrus Media".

Fonds "Eurimages" dibināts 1988. gadā un veicina filmu nozares darbību visā Eiropā, atbalstot starptautiskus kopražojumus – finansiālu atbalstu fondā var saņemt pilnmetrāžas filmas, kuru ražošanā iesaistītas vismaz divas valstis no "Eurimages" biedru loka, kas aptver 37 Eiropas valstis un Kanādu. "Eurimages" gada budžets ir aptuveni 25 miljoni eiro, kas tiek projektiem sadalīti četrās sesijās. Latvija ir "Eurimages" dalībniece kopš 2002. gada, šajā laikā finansiālu atbalstu no "Eurimages" saņēmušas 14 spēlfilmas, trīs dokumentālās filmas un četras pilnmetrāžas animācijas filmas, kuru ražošanā iesaistītās Latvijas filmu studijas un kinovides profesionāļi izmantojuši iespēju savu prasmju pilnveidošanai starptautiskā līmenī.