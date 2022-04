Austrāliešu režisora Baza Lurmena jaunākā filma "Elvis" par rokenrola karali Elvisu Presliju pasaules pirmizrādi piedzīvos šī gada Kannu kinofestivāla, raksta ārvalstu mediji.

Uz vienu no prestižākajiem kinofestivāliem pasaulē klātienē ieradīsies aktieri Ostins Batlers (Austin Butler) un Olīvija Dedžonge (Olivia DeJonge), kuri filmā atveido Elvisu Presliju un Priscillu Presliju. Klātienē sarkano paklāju un pirmizrādes svinības solījis apmeklēt arī Toms Henks, kurš filmā būs redzams Preslija menedžera Toma Pārkera lomā.

"Filma pēta Elvisa Preslija dzīvi un mūziku, aplūkojot to caur viņa sarežģītajām attiecībām ar menedžeri pulkvedi Tomu Pārkeru. Šis stāsts iedziļinās abu personību attiecībās 20 gadu garumā – no Preslija slavas pirmajiem soļiem līdz bezprecedenta zvaigznes statusam. Tam pa vidu ir viens no būtiskākajiem un ietekmīgākajiem cilvēkiem Elvisa dzīvē – viņa sieva Priscilla," par filmu raksta Kannu kinofestivāla pārstāvji.

Plānots, ka kinoteātros filma "Elvis" nonāks 22. jūnijā.

Bazs Lurmens ir vienīgais režisors, kura filmas divas reizes ir atklājušas prestižo festivālu. 2001. gadā Kannu kinofestivālu atklāja viņa krāšņā "Moulin Rouge!" ("Mulenrūža"), bet 2013. gadā - "The Great Gatsby" ("Lieliskais Getsbijs"). Festivāla rīkotāji arī atgādina par Lurmena slavas pirmsākumiem, kad viņš 1992. gadā kļuva par Kannu sensāciju ar savu pirmo filmu "Strictly Ballroom".

Kannu kinofestivāls šogad notiks no 17. līdz 28. maijam.