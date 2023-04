Kannu kinofestivālā pirmizrādi piedzīvos jaunā Indianas Džonsa filma

Piektā Harisona Forda filma par arheologa un piedzīvojumu meklētāja Indianas Džonsa dēkām pirmo reizi uz ekrāniem tiks izrādīta 18. maijā Kannu kinofestivālā, pirmdien, 3. aprīlī, paziņojuši festivāla organizatori.

Filma "Indiana Jones and the Dial of Destiny", kurā tēlo arī Fēbe Volera-Bridža un Antonio Banderass, ir piektā un pēdējā filma, kurā Indianu Džonsu atveido Fords.

Pirmā filma "Raiders of the Lost Ark" (Pazudušā šķirsta meklējumos) iznāca uz ekrāniem 1981. gadā, padarot Indianu Džonsu par vienu no spilgtākajiem Holivudas tēliem.

Otrā filma "Indiana Jones and the Temple of Doom" (Indiana Džonss un likteņa templis) iznāca 1984.gadā, bet trešā filma "Indiana Jones and the Last Crusade" (Indiana Džonss un pēdējais krustakarš) 1989. gadā.

Trešais Indianas Džonsa piedzīvojums "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" (Indiana Džonss un kristāla galvaskausa karaļvalsts)kinoteātros nonāca 2008. gadā. Arī šīs filmas pirmizrāde notika Kannu kinofestivālā.

Jaunās filmas darbība norisināsies pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, un šīs ir pirmā Indiana Džonsa filma, kuras režisors nav Stīvens Spīlbergs, bet viņš piedalījies filmas veidošanā kā producents. Filmas režisors ir Džeimss Mengolds.

Kannu kinofestivāls šogad norisināsies no 16. maija līdz 27. maijam. Apstiprināts, ka festivālā 20. maijā pirmizrādi piedzīvos arī Mārtina Skorsēzes un Leonardo Di Kaprio jaunā filma "Killers of the Flower Moon".