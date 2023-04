Kannu kinofestivālu atklās vēsturiska drāma ar Džoniju Depu karaļa Luija XV lomā

Kannu kinofestivālu šī gada 16. maijā atklās vēsturiskā drāma "Jeanne du Barry" par kurtizāni Žannu Dibari. Vienā no galvenajam – karaļa Luija XV – lomā pēc ilgāka pārtraukuma būs redzams aktieris Džonijs Deps, vēsta ārvalstu mediji.

Kā raksta "The Guardian", šī pirmizrāde ir uzskatāma par Džonija Depa atgriešanos kino industrijā pēc ilgstošā un medijos plaši aprakstītā šķiršanās procesa ar aktrisi, modeli un bijušo sievu Amberu Hērdu.

Filmas režisore ir pazīstamā franču aktrise Maivena Lebesko (Maïwenn Le Besco), pazīstama arī vienkārši kā Maievena. Arī viņas iepriekšējās filmas "Polisse" un "Mon Roi" ir tikušas izrādītas Kannu kinofestivālā. Kā vēsta ārvalstu mediji, kinoteātros filma nonāks tajā pašā dienā, kad notiks pirmizrāde Kannās, Francijā.

Pati Maivena filmā būs redzama titullomā, viņa sevis atveidoto Dibari kundzi raksturo kā "jaunu vidusšķiras sievieti, kura alkst pēc kultūras un baudas. Viņa izmanto savu prātu un vizuālo pievilcību, lai virzītos augšup pa sociālās hierarhijas kāpnēm, visbeidzot kļūstot par karaļa Luija XV favorīti".

Jau ziņots, ka Kannu kinofestivāls šogad notiks no 16. līdz 27. maijam. Ir zināms, ka festivāla programmā pirmizrādi piedzīvos Martina Skorsēzes filma "Killers of the Flower Moon" ar Leonardo Dikaprio galvenajā lomā, kā arī jaunākā Indianas Džonsa filma "Indiana Jones and the Dial of Destiny", kas būs pēc skaita piektā un arī pēdējā, kurā slaveno arheologu un piedzīvojumu meklētāju atveidos Harisons Fords.