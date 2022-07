Šodien "Stranger Things" vairs nav tikai kārtējais "Netflix" veiksmes stāsts – tas ir īstens mūsdienu popkultūras fenomens, kas, bez šaubām, radījis ap sevi veselu kultūrslāni. Lai arī pašreiz "Netflix" piedzīvo ne tos labākos laikus, tomēr "Stranger Things" ir viens no tiem glābšanas riņķiem, kas platformu turpina stabili turēt virs ūdens. Daudzās ģimenēs seriāla personāži ir kļuvuši teju par ģimenes locekļiem – kopā aizvadīti jau seši gadi un četras sezonas, atlicis vien ievilkt elpu un trīcošām sirdīm sagaidīt epopejas noslēgumu. Ar kādiem burvju trikiem "Stranger Things" izdevās sagrābt savā varā miljoniem skatītāju no visas pasaules?

Raugoties uz ceturtās sezonas panākumiem, kas jau atkal pārspējusi dažādus skatīšanās rekordus ("Netflix" visu laiku mīl dižoties ar šādiem apgalvojumiem, tāpēc atļaušos tos uztvert piesardzīgi), grūti noticēt, ka savulaik tā veidotājus – dvīņubrāļus Metu un Rosu Daferus – ar viņu ideju "laipni pasūtīja" veseli 15 kabeļtelevīzijas kanāli. Taču zināms pamats tam bija – tobrīd Daferi kino vidē bija pilnībā nezināms vārds, kuru filmogrāfiju veidoja mazbudžeta "šausmene" "Hidden", kas pat netika pienācīgi izlaista kinoteātros. Kā atceras brāļi, tad tieši seriāla daudzslāņainība esot radījusi lielākos iebildumus – viņiem piedāvāja to pārtaisīt vai nu par tīru bērnu izklaidi, vai arī koncentrēties tikai uz šerifa Hopera līniju.

Sākotnēji projekta nosaukums bija "Montauka", un to bija plānots filmēt attiecīgajā pussalā Ņujorkas štatā, tomēr plāni mainījās, un tā vietā radās Hokinsa – pilnībā izdomāta vidusmēra amerikāņu pilsētiņa, viens no žanra iemīļotajiem arhetipiem. "Emocionāla, kinematogrāfiska un balstīta personāžu raksturos – "Montauka" ir atzīšanās mīlestībā Stīvena Spīlberga un Stīvena Kinga daiļrades "zelta laikmetam" – cilvēciskas drāmas un pārdabisku šausmu sakausējums," brāļi Daferi rakstīja projekta pieteikumā. "Netflix", kas tobrīd jau bija iekarojis skatītāju uzticību ar "House of Cards" un "Orange Is The New Black", noticēja Daferu projektam un deva "zaļo gaismu" viņu fantāzijas realizēšanai dzīvē.

"Stranger Things" koncepcijai brāļi iedvesmojās no savas bērnības mīļākajām filmām un grāmatām, pievienojot klāt arī labu devu konspirāciju teoriju un izvēlētajam laika periodam neizbēgamo Aukstā kara paranoju.