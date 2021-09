Karapetjana jauno filmu 'Sema ceļojumi' pirmizrādīs 'Fantastic Fest' ASV

Aika Karapetjana jaunā spēlfilma "Sema ceļojumi", kas veidota filmu studijā "Mistrus Media", atlasīta oficiālajai programmai Amerikas lielākā žanra filmu festivālā "Fantastic Fest", kas notiks no 23. līdz 30. septembrim ASV, Ostinā, Teksasā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" vēsta Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa, "Fantastic Fest" ir lielākais un ietekmīgākais žanra filmu festivāls Ziemeļamerikā, tas programmā iekļauj jaunākās fantāzijas, šausmu, zinātniskās fantastikas un asa sižeta spriedzes filmas no visas pasaules. Festivāls katru gadu piedāvā provocējošas filmas, īpašu uzmanību pievēršot jaunas kinovalodas un neparastu kinostāstu meklējumiem.

Populārais starptautiskais izdevums "Variety" to līdzās Kannām un Toronto festivālam ierindojis starp "10 festivāliem, ko mīlam", "Movie Maker Magazin" nosaucis "Fantastic Fest" par vienu no pasaules brīvdomīgākajiem filmu festivāliem, britu izdevums "The Guardian" to apzīmē par ASV neprātīgāko festivālu, savukārt Amerikas nozīmīgākais kinokritikas portāls "IndieWire" šo festivālu nodēvējis par "arthouse filmu tirgus slepeno ieroci".

Savulaik pirmizrādi Ostinā piedzīvojušas daudzas nozīmīgas filmas, piemēram, Mela Gibsona "Apokalipse / Apocalypto" (2006), Paula T. Andersona "Plūdīs asinis / There Will Be Blood" (2007), Tima Bērtona "Frankenweenie" (1984); festivālā savulaik demonstrētas arī režisora Aika Karapetjana iepriekš veidotās filmas "M.O.Ž." (2014) un "Pirmdzimtais" (2017).

Foto: Jurģis Kmins

Šogad festivālā kopā ar "Sema ceļojumiem" pasaules pirmizrādi piedzīvos "Universal Pictures" un "Blumhouse" producētā režisora Skota Deriksona jaunākā filma "The Black Phone", platformas "Netflix" producētā režisora Patrika Brasa filma "There's Someone Inside your House", nīderlandiešu režisora Aleksa van Varmerdama filma "Nr.10", Denišaka Esterhazi zinātniskās fantastikas filma "Slumber Party Massacre". Programmu šogad papildinās 20. gadsimta avangarda klasikas izlase – Žorža Meljesa, Fernāna Ležē un citu autoru darbi, arī Jakova Protazanova mēmā filma "Aelita" (1924) ar jaunradītu skaņu celiņu.

Festivāls šogad notiek jau 17. reizi, tam atlasītas 37 pilnmetrāžas filmas no visas pasaules (oficiālā programma šeit). "2021. gads bijis izcils gads žanra filmām, un mēs patiešām esam lepni, ka varam piedāvāt daudzas tik fantastiskas filmas. Šogad darbs pie filmu programmas atlases mums, festivāla programmētājiem, sagādāja īstu prieku. Ar filmām, kas nāk no Senegālas, Latvijas, Irānas un citām tālām valstīm, ar stāstiem par cirka dīvaiņiem, sērijslepkavām, ērmīgiem bērniem, kas spēlējas ar pārdabiskiem spēkiem, mēs iepriecināsim sava festivāla auditoriju," atklāj festivāla programmas direktore Annika Mānerte.

"Ikvienam režisoram gribas sasniegt lielāku auditoriju ne tikai Latvijas teritorijā, bet arī ārpus tās. Man ir prieks, ka pēc nesen pieredzētā kinodzīves pārtraukuma mana filma "Sema ceļojumi" būs iemesls skatītājiem atgriezties kinoteātros un ar smaidu sejās skatīties šo ironisko pasaku," stāsta filmas režisors Aiks Karapetjans.

Foto: Andrejs Strokins

Spēlfilma "Sema ceļojumi" ir Latvijas un Beļģijas kopražojums, ko veido Latvijas filmu studija "Mistrus Media" sadarbībā ar Beļģijas kompāniju "Polar Bear". Filma stāsta par beļģi Semu, kurš dodas uz kādu nomaļu Austrumeiropas vietu meklēt savu tēvu, un šie meklējumi ieved viņu pasaulē, kādu tas nav iepriekš pieredzējis. Negaidītu situācijas pavērsienu rezultātā Sems nonāk zemnieku ģimenes gūstā, un no tā viņu, kā izrādās, var glābt tikai kāds mazs sivēns.

Filmā galveno lomu atveido Eiropas kino populārais beļģu aktieris Kevins Jansens, kurš filmējies vairākās Eiropā un pasaulē pazīstamās filmās, kas iepriekš demonstrētas arī Latvijas kinoteātros, – Korālijas Feržē "Atriebība / Revenge" (2017), Kristiana Volkmana "Slepenā istaba / The Room" (2019). Filmā lomas atveido arī Latvijas aktieri Laura Siliņa, Aigars Vilims, Juris Bartkevičs, Normunds Griestiņš. Filmas operators ir Jurģis Kmins, radošajā grupā strādāja arī mākslinieks Jurģis Krāsons, grima māksliniece Maija Gundare, kostīmu māksliniece Liene Dobrāja.

"Šobrīd, kad pasaulē žanra kino piedzīvo milzu popularitāti, ir lieliski sākt filmas izplatīšanu festivālā, ko pasaules kino kritiķi nodēvējuši par vienu no pasaules foršākajiem filmu festivāliem. Žanra filmu popularitāte ir pieaugusi tieši pandēmijas laikā, un ceram, ka šādu filmu pieprasījuma pieaugums palīdzēs sasniegt skatītājus kinoteātros pasaulē un Latvijā jau tuvākajā laikā," saka filmas producents Gints Grūbe.

Aika Karapetjana filmas "Sema ceļojumi" Latvijas pirmizrāde plānota 2022. gada sākumā.