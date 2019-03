Kas bija Dons Šērlijs – apdāvinātais pianists no 'oskarotās' filmas 'Ceļvedis'

Dona Šērlija mūzika sniedzās pāri tradicionālajām kategorijām, jo viņš bija virtuozs, kurš spēlēja visu – sākot no populārās mūzikas un balādēm un beidzot ar paša sarakstītām spiričuelu aranžijām un džezu. Tai pat laikā viņš allaž palika klasiskajā mūzikā izglītots un trenēts profesionālis, kas, apvienojot laikmetīgo ar klasiku, radīja tikai viņam vien raksturīgu skanējumu.

"Ir trīs veidi, kā baudīt vai izpildīt mūziku – emocionāli, intelektuāli un apvienojot abus iepriekšminētos," savu muzicēšanas manieri raksturojis pats Šērlijs. Savukārt izcilais krievu komponists, pianists un diriģents Igors Stravinskis Šērlijam veltījis šādus vārdus: "Viņa virtuozitāte ir dievišķa."

Dons Šērlijs apprecējās 1952. gadā, taču ātri vien izšķīrās, jo, kā viņš pats izsacījies topošās dokumentālās filmas "Let It Shine: Don Shirley" darba kadros, tad šai laulībai nebija nekāda sakara ar mīlestību vai kaisli, turklāt laulība nav apvienojama ar karjeru, kas viņam allaž bija pirmajā vietā. Lai arī atklātībā Šērlijs nekad to neatzina, taču viņš tika uzskatīts par homoseksuālu.

No dzīves viņš aizgāja 2013. gada 6. aprīlī 86 gadu vecumā no sirdsslimības radītām komplikācijām.