Noslēdzot pirmo Klasikas kino vakaru filmu ciklu, kinoteātris "Kino Bize" no 19. līdz 28. februārim "Mājas kino" piedāvās Vona Karvaja filmu "Noskaņojums mīlēt" (In the Mood for Love).

Kā informē "Kino Bize" pārstāvji, filma pagājušajā gadā svinēja savu 20 gadu jubileju un joprojām tiek dēvēta par režisora visveiksmīgāko darbu. Līdzās virtuālajam seansam būs pieejama arī saruna ar programmas kuratorēm.

Vons Karvajs (Wong Kar-wai) ir viens no Honkongas jaunā viļņa zināmākajiem pārstāvjiem. Režisora darbi ir nodrošinājuši Honkongas filmām spilgtu vietu pasaules kino kartē. Ne velti "Noskaņojums mīlēt" ir pazīstamākā un apbalvotākā Karvaja filma. Tajā apvienojas izteikta krāsas un skaņas izsmalcinātība, kā arī niansēta un vienlaikus jutekliska elegance, kas neviļus atgādina franču jaunā viļņa gaisīgo vitalitāti un itāļu režisora Mikelandželo Antonioni nolemto vientulību.

Filmas sižets risinās 60. gadu pirmajā pusē, kad žurnālists Čovs Movans ar sievu pārvācas uz īrētu istabiņu Honkongas šaurībā. Abu attiecības sarežģī viņa dzīvesbiedres biežā došanās prom darba darīšanās. Turpat aiz sienas istabu īrē Su Lidzena ar vīru, kurš arīdzan bieži pamet sievu, lai neatliekami dotos uz biznesa tikšanos. Kad kaimiņi saprot, ka laulātie draugi patiesībā viņus krāpj, abu starpā uzplaukst kas vairāk par līdzjūtīgu draudzību.

Autora rokrakstā nenoliedzami būtiska nozīme ir krāsu dramaturģijai. Spēlējoties ar krāsām, režisors nereti veido paralēlu stāstu, un filmā "Noskaņojums mīlēt" par valdošajām emocijām vienlīdz daudz spēj pateikt kā sienas krāsojums, tā raksts uz galvenās lomas atveidotājas kleitas. Līdzās filmai būs iespējams noskatīties sarunas ierakstu par šo tēmu starp programmas kuratorēm Agnesi Lipsku un Ievu Augstkalnu, ko moderēs pasākuma līdzautore Paula Bērziņa.

Pārlaicīgs dumpinieciskums, novatoriska kino valoda un oriģināls vēstījums – "Klasikas kino vakaru" programma veido plašu kino norišu un parādību karti, aizsniedzoties telpā no Brazīlijas līdz Honkongai un izlūkojot laika diapazonu starp piecdesmito gadu starpžanru kino un gadsimtu mijas autordarbiem. Pirmo filmu ciklu noslēdzot ar "Noskaņojums mīlēt", tiek cerēts iedvesmot skatītājus mīlēt kino vēsturē nozīmīgus darbus arī turpmāk.

Filma "Noskaņojums mīlēt" oriģinālvalodā ar subtitriem latviešu un angļu valodā būs pieejama Kino Bize "Mājas kino" no 19. līdz 28. februārim šeit.